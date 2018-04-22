„Діти з „Ленінградського” не залишили байдужими

В Міністерстві внутрішніх справ у рамках занять зі службової підготовки відбулася презентація документального фільму про права людини. Такий захід проводився вперше за сприяння Громадської Ради при МВС та особисто радника міністра внутрішніх справ з прав людини та гендерних питань Олега Мартиненка.

Їхнє життя проходить на вулиці. На брудній підлозі підземних переходів, поруч зігріваючого взимку тепла труб теплотрас, поміж таких, як і самі, непотрібних батькам, позбавлених материнської ласки, немитих і вкритих незагойними болячками. Перехожі в основному проходять повз цих замурзаних гаврошів, їх милосердя до цих дітей проявляється хіба що кинутими у покриту лепом дитячу долоньку з обгризеними нігтями кількома монетами. Та ці гроші, якими члени суспільства начебто намагаються відкупитися від проблеми бездоглядності дітей, витрачаються не лише на їжу. Чим живуть малолітні мешканці вокзалів та підземель теплотрас, - намагалися показати автори фільму „Діти з „Ленінградського”, який в рамках занять зі службової підготовки було презентовано особовому складу Міністерства внутрішніх справ.

Цей фільм, знятий польськими кінематографістами в Москві, став переможцем міжнародного кінофестивалю „Дні документального кіно про права людини”, який з 2003-го щорічно збирає кращі роботи митців, котрі за допомогою картинки реального буття ілюструють проблему з дотримання тих чи інших прав людини. Як розповів директор кінофестивалю Геннадій Кофман, цьогоріч на фестиваль, що традиційно відбувається наприкінці березня, подали свої роботи понад 40 країн світу, представивши на розсуд глядачів близько сотні фільмів. Наразі кінострічки ”подорожують” Україною, через картинку доносячи до людей той ступінь захворюваності суспільства на байдужість, який глибоко проник в його організм. „Я переконаний, що фільм не лише привертає увагу людей, а й змінює їх світогляд, - говорить пан Кофман. - Впевнений: він нікого не може залишити байдужим ”.

З перших кадрів фільму дивитися його спокійно просто неможливо. „Я живу на Ленінградському вокзалі”, – говорить 11-річна Крістіна. А поруч із цією симпатичною дівчинкою мешкають такі ж, як вона, обділені долею хлопці та дівчата. В одного п‘є мати, іншого батько не визнав за рідного сина та вигнав з дому, третього жорстоко били найрідніші. Всі вони залишилися на узбіччі життя своїх родин і змушені були шукати собі прихисток. Тут, на вокзалі, вони створили щось на кшталт своєї республіки, підкорятись правилам існування якої не так уже й складно. „Тепло, їжа, гроші і клей” – це все, що потрібно бездоглядним, за їх же словами, для відчуття щастя. Вони, не соромлячись камер, нюхають клей, намагаючись хоч на мить поринути в ілюзорну країну безтурботності і затишку. А ось діти показують свої синці, обдерті ноги, незагойні тривалий час рани. „Я вкрав клей, охоронець впіймав і вилив мені флакон на голову ”, - кривлячись від болю розповідає хлопчик, знімаючи з обличчя плівку клею разом зі шматочками шкіри...

„Інформація, передана за допомогою візуальної продукції, сприймається набагато глибше, аніж коли її доносять до споживача друковані носії. Картинка змушує людей глибше пропускати через себе побачене,” – з цими словами Романа Романова, члена Громадської ради при МВС, важко не погодитися. Бо ж об‘єктив камери допомагає помітити маленьких гаврошів на брудній підлозі підземних переходів, на ледь теплих люках каналізаційних колодязів, на лавочках парків та скверів. „Допоможіть, хочу їсти” – написана дитячим почерком на клапті картону табличка якнайкрасномовніше трьома словами показує проблему юних жителів країни. Її майбутнього?! Відповідь лунає з вуст самих бродяг. „Дівчатка часто підробляють, продаючи своє тіло. Зазвичай це закінчується вагітністю. Народжують, залишають в пологовому будинку. І на цю дитину очікує така ж доля, як і на її матір ”, - це розуміє 13-річна дівчинка. Однак вона все одно життю в інтернаті віддає перевагу свободі. Чому? На це питання мають відповісти вже дорослі.

У фільмі практично немає тексту за кадром. Весь час говорять діти. Досить серйозно. От лише про майбутнє тут не кажуть. Вони в нього не вірять, бо стали надто дорослими від вокзального виховання, аби піддаватися мріям про якесь везіння.

Скаржаться діти і на міліціонерів, які то б‘ють їх часто, то намагаються „навісити” якісь злочини. „Їм же потрібно закрити справу, у них робота така ”, – спокійно каже дівчинка, розповідаючи, як з неї вибивали зізнання у вбивстві товариша. Тоді кожен з трьох підлітків, кого допитували ударами, зізнався у злочині, якого не скоював...

Геннадій Кофман говорить, що саме цей фільм для демонстрації вибрали не спроста. Поза конкуренцією сильна режисура, ця картина просто не може залишити байдужим. До того ж проблеми, які поляки побачили в Росії, дуже вже схожі з нашими, українськими. Можливо, погляд збоку допоможе більш широко розкрити очі, під іншим кутом побачити те, повз що так часто проходимо, не помічаючи чи відвівши очі в інший бік.

Любов Нечипоренко