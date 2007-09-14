В Чернігові відбувся тренінг по протидії торгівлі людьми

В Чернігові відбувся семінар-тренінг для-методистів районних (міських) методичних кабінетів, які відповідають за психологічну службу системи освіти та виховну роботу, з проблеми "Профілактична робота в закладах освіти щодо протидії торгівлі людьми".

Як повідомили УНІАН в Чернігівському громадському комітеті захисту прав людини, семінар відбувся в рамках проекту "Проведення навчальних тренінгів з протидії торгівлі людьми (особливо дітьми) у всіх регіонах України" за підтримки Міжнародної організації з міграції та Всеукраїнської громадської організації "Жіночий консорціум України".

У ході семінару розглянуто нормативно-правову базу забезпечення протидії торгівлі людьми, обговорено пропозиції щодо проведення уроку-виховної години в усіх навчальних закладах області з даної проблеми. Учасники семінару отримали роздатковий матеріал та методичні рекомендації з використання навчальних матеріалів "Профілактична робота в навчальних закладах з протидії торгівлі людьми", "Захист прав та інтересів постраждалих від торгівлі людьми".