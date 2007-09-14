ДАІ бере гроші незаконно

Підрозділи ДАІ при встановленні вартості послуг громадянам керуються спільним наказом МВС, Мінфіну та Мінекономіки від 16.07.2001 № 549/333/147, який втратив чинність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в інформаційному відділі громадської організації «Спілка водіїв», посилаючись на лист-відповідь Департаменту ДАІ на звернення ГО „Спілка водіїв” до МВС України з проханням прийняти наказ, яким затвердити розміри плати за послуги, що надаються підрозділами ДАІ.

„Фактично з травня 2005 року і до цього часу працівники ДАІ не мають відповідного нормативно-правового акта, яким вони повинні керуватись при наданні платних послуг громадянам, – зазначає голова правління ГО „Спілка водіїв” Сергій ОВЧИННІКОВ. – Своєю відповіддю в Департаменті ДАІ лише підтвердили той факт, що підрозділи Державтоінспекції при встановленні вартості послуг громадянам упродовж більше 2 років керуються наказом, який втратив свою юридичну силу”.