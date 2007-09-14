Ветеранам в цьому році виділили більше 2,5 млн. грн

Загальна сума фінансування громадських організацій ветеранів війни столиці в 2007 році становить 2,65 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За інформацією заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ, зокрема міська влада виділила 473 тис. грн. фінансової допомоги на виконання статутних завдань, відшкодування витрат на оренду службових приміщень, споживання в межах середніх норм комунальних послуг та за користування телефоном 22 громадським організаціям. Це, зокрема, 16 організацій ветеранів війни, 4 - жертв нацистських переслідувань та 2 - дітей війни.

За її словами, передбачено також фінансування транспортного обслуговування громадських організацій та фінансову підтримку волонтерського руху в Києві.

Як зазначається у повідомленні прес-служби КМДА, на фінансове забезпечення організаційних та культурно-масових заходів з відзначення державних свят, пам’ятних і знаменних дат, пов’язаних з героїчним історичним минулим нашого народу, у міському бюджеті на 2007 р. передбачено кошти в сумі 1,26 млн. грн. (у 2006 – 0,96 млн. грн.).

Міська адміністрація нагадує також, що 18 березня минулого року підписано Угоду про співробітництво між КМДА та київськими міськими громадськими організаціями ветеранів, якою визначено основні напрямки взаємодії, серед яких, зокрема, забезпечення захисту соціальних, медичних, трудових, житлових і майнових прав ветеранів війни та праці, військової служби, трудівників тилу, колишніх партизанів та підпільників.

Згідно з офіційною інформацією КМДА, в Києві проживають: 38 осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 15,2 тис. інвалідів війни, 737 партизанів і підпільників Великої Вітчизняної війни, 23,3 тис. учасників бойових дій (у тому числі 531 інвалід), 12,2 тис. жертв нацизму, 70,6 тис. учасників війни, 108 вдів осіб, які мали особливі заслуги перед Батьківщиною; 103 члени сімей військових, які загинули в Афганістані.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Київське міське відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів (ВОВ) заявило про «ганебне» ставлення до нього структур Київської міської державної адміністрації та порушення ними законодавства. Зокрема, ветерани повідомили, що з цього року не отримують того фінансування, що передбачено законодавством, через що ледь не були позбавлені свого офісного приміщення, а на сьогодні в них вже відключений телефон та надходять погрози відключить воду за борги. Ветерани також заявили про порушення закону про статус ветеранів з боку медичних структур міста та щодо забезпечення житлом.

Представники столичної організації ветеранів закликали керівництво міста “негайно припинити це свавілля, навести порядок і притягнути винних до відповідальності”.