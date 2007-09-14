Україна та Чехія вдосконалили міждержавну процедуру усиновлення

Україна та Чеська Республіка внесли зміни у двосторонній міжнародний договір, який регулює у взаємовідносинах країн питання опіки, піклування та усиновлення неповнолітніх, а також правовідносин між батьками та неповнолітніми дітьми. Відповідний Протокол було підписано сьогодні у ході офіційного дводенного візиту міністра юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧА до Чехії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, за результатами підписання міністр юстиції України наголосив, що зміни, внесені до Договору, є актуальними для обох країн. На сьогодні, зазначив він, кількість громадян, які знаходяться на постійному чи тимчасовому перебуванні у Чеській Республіці або Україні, вимірюється сотнями тисяч та постійно збільшується. Зокрема, переважна більшість українських мігрантів, які почали прибувати до Чехії у пошуках роботи або на навчання з початку 90-х років, на сьогодні практично асимілювалися в цій країні та створили змішані українсько-чеські сім’ї.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що змінами до міждержавного договору українська сторона прагне вирішити ряд практичних проблем із забезпечення інтересів громадян України, у першу чергу неповнолітніх дітей, які постійно проживають на території Чеської Республіки.

Так, зі згідно змінами, внесеними до Договору, неповнолітньою дитиною пропонується вважати особу, яка не досягла 18 років.

Сторонами затверджено, що в інтересах неповнолітньої дитини при розгляді в судах правовідносин між батьками та дітьми може обиратися суд як країни, громадянином якої є неповнолітня особа, так і суд країни, на території якої дитина проживає. Так само в інтересах неповнолітньої дитини при розгляді цих питань у судах може застосовуватися законодавство як однієї, так й другої країни.

У невідкладних випадках Договір надає право органам юстиції обох країн вживати заходів для захисту прав неповнолітньої дитини або її майна.

Також, Договір доповнено новою статтею, яка регулює питання опіки та піклування над неповнолітньою дитиною. Зокрема, затверджується, що для встановлення опіки та піклування є обов’язковою згода неповнолітньої дитини та відповідного державного органу тієї країни, громадянином якої є неповнолітній. Цією ж статтею затверджено умови встановлення чи припинення опіки або піклування над неповнолітньою дитиною.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, необхідність внесення поправок до двостороннього Договору між Україною та Чеською Республікою виникла у зв’язку зі змінами, що відбулися в законодавстві України після ратифікації Договору – ухваленням Цивільного та Сімейного кодексів, а також Закону України «Про міжнародне приватне право».

Міністр юстиції також повідомив, що Протокол про внесення змін до Договору між Україною та Чеською республікою про правову допомогу в цивільних справах підлягає ратифікації Верховною Радою України та набуває чинності через 90 днів від дня обміну ратифікаційними грамотами.

*** Договір між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних справах був підписаний 28 травня 2001 року. Договір ратифікований Верховною Радою України 10 січня 2002 року та набув чинності 18 листопада 2002 року.

27 червня 2007 року Президент України своїм Указом уповноважив міністра юстиції О.ЛАВРИНОВИЧА на підписання Протоколу про внесення змін до Договору між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу в цивільних справах.

На сьогодні між Україною та Чехією діє 13 міжнародних договорів у цивільних справах. Зокрема, Європейська конвенція про здійснення прав дітей від 1996 року, Конвенція про контакт з дітьми від 2003 року, Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей від 1980 року, Конвенція про стягнення аліментів за кордоном від 1956 року тощо.