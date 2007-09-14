ВО ”Свобода” проведе “Марш захисту українців”

Всеукраїнське об’єднання “Свобода” 16 вересня в великих містах України має намір провести “Марш захисту українців”.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив лідер ВО “Свобода” Олег ТЯГНИБОК.

За його словами, підставою для проведення такого маршу став той факт, що в Україні нині відбувається “системний і жорсткий наступ на українство”. Зокрема, наголосив О.ТЯГНИБОК, це проявляється в тому, що представники переважної кількості політичних сил розпочали наступ проти української мови, історії та власне українців. “Фактично розпочався розвал Української держави і знищення української нації”, - сказав лідер ВО “Свобода”. Підтвердженням цього, за його словами, є ініціатива Партії регіонів щодо проведення так званого мовного референдуму. О.ТЯГНИБОК наголосив, що такі наміри є нічим іншим як продовженням “мовного геноциду”. Крім того, наголосив він, такі ж дії демонструють і представники “помаранчевої команди”. Зокрема, зазначив О.ТЯГНИБОК, представник “Нашої України” - мер Одеси Едуард ГУРВІЦ та фракція БЮТ у міськраді підтримали ідею встановлення пам’ятника “кату українського народу – Катерині II”. При цьому мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, додав він, знищив практично єдине у столиці радіо з українським музичним форматом – “Радіо Київ”. О.ТЯГНИБОК також зазначив, що 2 вересня в Одесі був скоєний напад на учасників мітингу – представників ВО ”Свобода”, які протестували проти встановлення пам’ятника Катерині II. Він наголосив, що при цьому, представники місцевої влади та правоохоронних органів не лише не зупинили бандитський напад, але фактично сприяли розправі над учасниками заходу. У зв’язку з чим, зазначив О.ТЯГНИБОК, ВО “Свобода” вимагає від міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА подати у відставку.

В свою чергу керівник Київської обласної організації ВО “Свобода” Андрій МОХНИК наголосив, що акція “Марш захисту українців” відбудеться в Києві, Харкові та Чернівцях о 18.00. Він запевнив, що цей захід не є популістським. За його словами, у Києві акція розпочнеться на Софійській площі, а завершиться на Майдані Незалежності “спалюванням опудала “чуда-юда”, яке проводить наступ на українство”.