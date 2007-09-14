Луценко не хоче, щоб Україна стала ”відстійником для нелегалів”

Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що одним із головних завдань нового уряду має стати облаштування «жорсткого кордону» в західних регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Ужгороді.

«Однією з головних проблем, яку повинен вирішити новий уряд, це будівництво нормального жорсткого кордону на Закарпатті», - сказав він, додавши при цьому, що саме через цей кордон найбільше всього до України потрапляє нелегальних мігрантів, а також саме через цей кордон нелегальні мігранти намагаються потрапити до країн Європи.

За його словами, європейські країни пропонували матеріальну допомогу Україні в розмірі 600 млн. євро на облаштування західних кордонів, однак нині діючий уряд, зі свого боку, нічого не зробив для цього.

У контексті сказаного, Ю.ЛУЦЕНКО від себе особисто додав: «Я не хочу, щоб Україна стала відстійником для нелегалів».