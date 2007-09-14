Ющенко відкликав запропоновані урядом кандидатури в Євпорейський суд

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Миколу ОНІЩУКА головою конкурсної комісії, яка створена для відбору кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини від України.

Відповідний Указ Президента опубліковано на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляє прес-служба Президента, у документі, зокрема, зазначається, що у зв`язку із численними зверненнями громадськості та Ради суддів України щодо допущених порушень під час проведення національного конкурсу з добору кандидатур від України на посаду судді Європейського суду з прав людини та відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України скасовано Указ Президента України від 28 лютого 2007 року № 157 «Питання добору кандидатур для призначення на посаду судді Європейського суду з прав людини від України».

Також, згідно з указом, Міністерству закордонних справ України до 17 вересня 2007 року необхідно належним чином повідомити Генерального секретаря Ради Європи та Голову Парламентської Асамблеї Ради Європи про відкликання списку кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини від України, поданого дипломатичними каналами до Ради Європи 29 квітня 2007 року.

Крім того, Президент доручив утворити конкурсну комісію для добору кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини, і призначив її головою Миколу ОНІЩУКА - голову Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права.

Голова конкурсної комісії, згідно з указом, повинен затвердити персональний склад комісії; підготувати та подати до 8 жовтня 2007 року на затвердження проект порядку проведення конкурсу для добору кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини від України; забезпечити проведення конкурсу та внесення до 20 грудня 2007 року за результатами проведення конкурсу до Ради Європи списку кандидатур для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

Як повідомляв УНІАН, шляхом таємного голосування конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини, що відбулося 26 квітня у Києві, були відібрані три претенденти. Як повідомила прес-служба Міністерства юстиції України, ними стали заступник міністра внутрішніх справ України Василь МАРМАЗОВ, юрист Європейського суду з прав людини Анна ЮДКІВСЬКА та народний депутат України Сергій ГОЛОВАТИЙ.