Мітинг на захист свободи слова та проти політичного кримінального переслідування редактора Інтернет-видання «Громадський спротив України»

17 вересня - 14-00 - Відбудеться мітинг на захист свободи слова та проти політичного кримінального переслідування редактора Інтернет-видання «Громадський спротив України» Sprotiv.org, головного редактора газети «Молодіжні Хроніки», голови молодіжного об’єднання «Молодь - надія України» Вадима Гладчука (вул. Банкова, 11).

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