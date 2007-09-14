18 вересня о 15-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Чому київська художниця Галина Інгула збільшила розмір свого судового позову до аеропорту «Бориспіль» і Міжнародних авіаліній України зі 100 до 200 тисяч гривень?”. На прес-конференції також буде привернуто увагу громадськості до усталеної практики нелояльного ставлення міжнародних аеропортів та авіакомпаній до глухих пасажирів. Під час прес-конференції буде обнародувано ініціативу створення Громадської спілки захисту прав авіапасажирів. У прес-конференції візьмуть участь художниця Галина Інгула, її адвокат Наталя Заєць, сурдоперекладач Марина Ліферова та журналіст Валерій Нечипоренко ( вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.