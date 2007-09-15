Генконсульство України готове допомогти затриманим у Німеччині українцям

Генеральне консульство України у м. Франкфурт-на-Майні (ФРН) готове надати громадянам України, затриманим за підозрою у незаконному отриманні даних банківських рахунків, необхідну консульсько-правову допомогу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, у період з 11 по 13 вересня ц.р. на території Федеративної Республіки Німеччина правоохоронними органами було затримано групу осіб з ФРН, Російської Федерації та України, яких звинувачують у незаконному отриманні даних банківських рахунків та переказі коштів через інтернет.

За попередніми даними, ці особи направляли на електронні адреси потерпілих повідомлення, які містили віруси. За допомогою вірусних програм отримувалися дані банківських рахунків потерпілих та електронні коди доступу до них, після чого здійснювалися незаконні перекази коштів з рахунків потерпілих на рахунки зловмисників.

На даний час прокуратурою м. Бонн ведеться слідство.

Як зазначається у повідомленні МЗС, Генеральне консульство України у м. Франкфурт-на-Майні готове, в разі звернення, надати затриманим громадянам України необхідну консульсько-правову допомогу.

Справа перебуває на контролі в Генеральному консульстві України у Франкфурті-на-Майні та Департаменті консульської служби МЗС України.