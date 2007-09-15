Відкрито пам’ятник голові колгоспу, який під час голодомору врятував односельчан

У селі Нова Чортория Любарського району Житомирської області відкрили пам’ятник Іванові Осадчуку, який під час голодомору врятував односельчан.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Житомирської облради Віра РАЧКОВСЬКА, зазначивши, що пам’ятник споруджено за кошти громади та спонсорів –підприємців Любарського району.

За її словами, у відкритті пам’ятника взяли участь представники Житомирської обласної та Любарської районної ради, а також голова Житомирської облради Ірина СИНЯВСЬКА.

Як повідомила В.РАЧКОВСЬКА, Іван Осадчук у часи голодомору фактично врятував всю Нову Чорторию. "На той час він був головою колгоспу, і зумів організувати харчування односельчан", - сказала В.РАЧКОВСЬКА.

„В Україні навесні 1933 року від голоду вмирало 17 людей щохвилини, 1000 – щогодини, майже 25 тисяч щодня. Чисельність населення у Любарському районі Житомирщини за два роки голодомору скоротилося майже на 30%. У сусідньому селі Коростки тоді загинуло 377 людей, у Великих Деревичах 131 людина”, – повідомила, виступаючи перед громадою під час відкриття пам’ятника І.СИНЯВСЬКА.