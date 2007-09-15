Росіяни вимагають вибачитися за вандалізм в Івано-Франківську

Міністерство закордонних справ Росії вимагає від України вибачень у зв`язку з вандалізмом на кладовищі в Івано-Франківську. Про це повідомляє інтернет-видання «NEWSru» з посиланням на департамент інформації та друку МЗС РФ.

Зокрема, МЗС Росії у зв`язку з актом вандалізму відносно пам`ятника загиблим в роки Великої Вітчизняної війни, скоєному на Центральному кладовищі Івано-Франківська, вимагає від Києва забезпечити надійну охорону радянських пам`ятників.

"Сподіваємося, що власті України дадуть належну оцінку цим варварським діянням і забезпечать надійну охорону радянських меморіальних комплексів у країні", - говориться в коментарі департаменту інформації та друку МЗС РФ.

"На жаль, це не перший випадок осквернення в західноукраїнських регіонах могил і меморіальних пам`ятників радянським війнам, які віддали свої життя за звільнення України від німецько-фашистських загарбників", - зазначають в департаменті.

"Обіцянки ж місцевих властей вжити заходів щодо затримання хуліганів, які явно орудують за чиєюсь вказівкою, залишаються "пустим звуком". Дотепер ніхто з них не затриманий і не переданий правосуддю за свої блюзнірські дії", - зазначається в документі.

"Впадає в очі й те, що подібного роду інциденти відбуваються на фоні яскраво вираженої реабілітації в західноукраїнських областях учасників озброєних націоналістичних формувань - Організації українських націоналістів і Української повстанської армії - і активізації дій сучасних українських націоналів-радикал, які систематично і цілеспрямовано проводять різного роду антиросійські акцій", - зазначають в МЗС РФ.