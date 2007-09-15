„Репортери без кордонів” критикують хід розкриття вбивства Гонгадзе

Правозахисна організація „Репортери без кордонів” звинувачує українську владу у браку політичної волі для розкриття вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це йдеться в повідомленні, зробленому організацією напередодні сьомої річниці загибелі журналіста, передає „Німецька хвиля”.

„Репортери” констатують, що судовий процес проти підозрюваних у вбивстві 31-річного редактора інтернет-видання постійно відтерміновується, і з часу його початку обтяжується різними перешкодами. „Репортери без кордонів” стверджують, що постійно мають місце якісь відстрочки, спроби закрити судовий процес для преси та громадськості, труднощі в розслідуванні проти політиків, причетних до цього вбивства, згаданих, зокрема, на записах, зроблених колишнім президентським охоронцем Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ, тощо. Ці недоліки дають підстави матері журналіста Лесі ГОНГАДЗЕ розцінювати цей судовий процес як фікцію та відсторонитися від нього, підкреслюють „Репортери”.

“У зв’язку з цим ми не можемо не заявити, що існує брак політичної волі у цій справі”, наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Г.Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У вбивстві Г.Гонгадзе звинувачують трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА. Ще один звинувачуваний - колишній керівник згаданого департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – перебуває в розшуку.

Розгляд по суті кримінальної справи про вбивство журналіста Апеляційний суд Києва розпочав 9 січня 2006 року.