У Москві затримано можливого організатора вбивства Політковської

У Москві за підозрою в організації вбивства журналістки Ганни Політковської затримано колишнього керівника одного з районів Чечні Шаміля БУРАЄВА, повідомляє NEWSru з посиланням на "Комсомольскую правду".

За даними видання, колишній керівник Ачхой-Мартановського району Чечні був затриманий 13 вересня в Москві у власному автомобілі. Того ж дня Басманний суд видав санкцію на його арешт.

Як пише "КП", прізвище Ш.БУРАЄВА спливло під час чергового арешту іншого фігуранта гучної справи – колишнього підполковника ФСБ Павла РЯГУЗОВА, якого в середу заарештували вже втретє. До цього Московський окружний військовий суд двічі визнавав його арешт незаконним. Як розповіло газеті джерело, близьке до слідства, на суді промайнула інформація про те, що П.РЯГУЗОВ передав адресу Політковської Ш.БУРАЄВУ.

У правоохоронних органах виданню підтвердили інформацію про затримання Ш.БУРАЄВА, зазначивши, що він арештований за статтею "організація вбивства".

Як повідомляв УНІАН, Г.Політковську було вбито в під`їзді її будинку в Москві 7 жовтня 2006 року. Вона була відома, зокрема, своїми статтями про порушення прав людини в Чечні.