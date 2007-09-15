Кримська міліція обіцяє 10 тис. доларів за допомогу слідству
За інформацію про вбивство лідера кримськотатарської молодіжної організації
10 тисяч доларів США винагороди гарантує міліція Криму за інформацію, яка сприятиме розкриттю вбивства Норіка Ширіна, - голови правління кримськотатарської молодіжної організації «Бирлик-єдність», засновника газети «Голос молоді».
Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків кримської міліції.
«Управління по боротьбі з організованою злочинністю Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим просить громадян посприяти в розслідуванні тяжкого злочину», - мовиться в повідомленні.
Співробітники міліції продовжують роботу з розслідування вбивства Н.Ширіна, скоєного наприкінці 2006 року.
Наявну інформацію можна направляти за телефонами кримського УБОЗ: (8-0652) 54-70-30. Конфіденційність гарантується.
Як повідомляв УНІАН, в грудні 2006 року тіло Н.Ширіна з п`ятьма ножовим пораненнями було виявлене в гаражі в районі Ак-Мечеть Сімферополя.
Була порушена кримінальна справа. Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагав знайти убивць.