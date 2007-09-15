Кримська міліція обіцяє 10 тис. доларів за допомогу слідству

10 тисяч доларів США винагороди гарантує міліція Криму за інформацію, яка сприятиме розкриттю вбивства Норіка Ширіна, - голови правління кримськотатарської молодіжної організації «Бирлик-єдність», засновника газети «Голос молоді».

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків кримської міліції.

«Управління по боротьбі з організованою злочинністю Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим просить громадян посприяти в розслідуванні тяжкого злочину», - мовиться в повідомленні.

Співробітники міліції продовжують роботу з розслідування вбивства Н.Ширіна, скоєного наприкінці 2006 року.

Наявну інформацію можна направляти за телефонами кримського УБОЗ: (8-0652) 54-70-30. Конфіденційність гарантується.

Як повідомляв УНІАН, в грудні 2006 року тіло Н.Ширіна з п`ятьма ножовим пораненнями було виявлене в гаражі в районі Ак-Мечеть Сімферополя.

Була порушена кримінальна справа. Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагав знайти убивць.