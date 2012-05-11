Круглий стіл про права національних меншин і корінних народів

У середу, 16 травня, о 10:00 в інформаційному агентстві «Українські новини» напередодні 68-ої річниці депортації кримських татар відбудеться круглий стіл на тему: «Дискримінація прихована і явна: як захистити права національних меншин і корінних народів в Україні», який проводять Центр інформації з прав людини та Коаліція з протидії дискримінації за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Під час круглого столу йтиметься про «підводні камені» законодавства стосовно прав національних меншин та корінних народів, а також проблемні питання концепції державної етнополітики; як відновити права раніше депортованих; чому влада не хоче діалогу із організаціями національних меншин та корінних народів; чи здатний розроблений Мін`юстом України антидискримінаційний законопроект ефективно захистити права національних меншин.

Також будуть наведені дані соціологічних досліджень та рекомендації щодо покращення ситуації з правами національних меншин і корінних народів.

Учасники: керівник програм розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень, експерт Коаліції з протидії дискримінації Юлія Тищенко; заступник директора Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Олександр Майборода; експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика, експерт Коаліції з протидії дискримінації Наталія Беліцер; історик, ведуча історичних програм компанії АТР Гульнара Бекірова. До участі також запрошені представники Міністерства юстиції, Міністерства культури України та Комітету ВР з прав людини.

Місце проведення: прес-центр інформаційного агентства «Українські новини» (вул. Еспланадна, 20, ст. м. Палац спорту).

Дата і час проведення: Середа, 16 травня, 10:00-11:30.

Додаткова інформація за тел.: (067)445-95-43, e-mail: tp@humanrights.com.ua