Джемілєв готовий до діалогу кримських татар, навіть із Могильовим

Представники антимеджлісівської провладної опозиції в кримськотатарському русі відмовилися взяти участь у зустрічі громадськості з лідерами Меджлісу.

Така зустріч відбулася наприкінці минулого тижня в Сімферополі і на ній були присутні активісти майже пів сотні кримськотатарських громадсько-політичних організацій, повідомляє Радіо Свобода.

Про урядові ж «опозиціонери» наполягають на такій зустрічі під егідою голови Радміну АРК Анатолія Могильова.

Представники громадсько-політичних сил кримських татар, які входять до проурядового «Кримськотатарського народного фронту», офіційно не захотіли брати участі у зустрічі Меджлісу з громадськістю, посилаючись на нецікавість для них внутрішніх акцій Міллі Меджлісу.

Попри те на зустріч, де Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров розповідали громадськості, які кроки вживає Меджліс для вирішення проблем кримськотатарського народу, неофіційно «делегували» кількох членів КНФ.

Лідер «опозиціонерів» Васві Абдураїмов сказав, вони і далі наполягають на зустрічі і переговорах з Меджлісом, але під егідою Оргкомітету з відзначення 68 річниці депортації кримських татар, який очолює прем’єр-міністр Криму Анатолій Могильов.

Голова Меджлісу Мустафа Джемілєв каже, що готовий до широкого діалогу всередині кримськотатарського національного руху і не проти, щоб у такій зустрічі брав участь Могильов: «Ми готові зустрічатися з усіма громадськими організаціями кримських татар: призначаймо дату і запрошуймо всіх, в тому числі і «Фронти», і «Міллі Фірку», а також інших. Ми ж не можемо сказати іншим громадським організаціям: ні, ви не приходьте, бо ви раніше не виступали проти Меджлісу», – каже голова Меджлісу.

Як повідомляв УНІАН у листопаді минулого року, за словами М.Джемілєва, російські спецслужби розробили план із дестабілізації ситуації в Криму та обрання проросійськи налаштованого глави Меджлісу.

«Кримськотатарський народний фронт» як неформалізоване об’єднання низки опозиційних Меджлісу кримськотатарських організацій виник 28 січня нинішнього року. Його лідери задекларували лояльність українській центральній і кримській республіканській владі.