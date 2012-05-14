Син слідчого прокуратури заради розваги відкрив вогонь в центрі Луганська

У центрі міста син одного з працівників облпрокуратури відкрив стрілянину по шоферах гумовими кулями.

Про це газеті "Сегодня" повідомили джерела в МВС.

«У суботу на телефон 102 надійшло кілька повідомлень, що на вулиці Лутугинській невідомий громадянин відкрив стрілянину зі свого автомобіляMazda по водіях інших машин, - розповіло джерело. - Один з водіїв запам`ятав номер Mazda, міліція ввела план "Перехоплення". Незабаром підозрюваного - ним виявився син слідчого облпрокуратури Євген М. - затримали, це сталося у нього вдома. Виводили хлопця в наручниках, у нього вилучили пістолет. Дозволу на зберігання і носіння зброї у нього не було, Євген був доставлений до райвідділу. Попередньо відомо, що в момент стрілянини він був тверезий. Напевно, стріляв, щоб розважитися».

У Луганській облпрокуратурі поки не підтвердили, але і не спростували факту НП із сином слідчого.