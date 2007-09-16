Луценко грає на ксенофобських стереотипах

Ініціатива лідера блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрія ЛУЦЕНКА щодо облаштування “жорсткого кордону” в західних регіонах України веде до посилення ксенофобських настроїв у суспільстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив координатор проекту “Без кордонів” Максим БУТКЕВИЧ.

“Єдиним наслідком заяв пана Луценка може бути посилення мігрантофобії, ксенофобських стереотипів та расистських упереджень у регіоні ”, - відзначив М. БУТКЕВИЧ.

За його словами, Ю. ЛУЦЕНКО “зіграв на звичайних медійних мігрантофобських стереотипах, - не запропонувавши нічого”. М.БУТКЕВИЧ висловив здивування наведеними Ю.ЛУЦЕНКОМ даними стосовно кількості нелегальних мігрантів у Києві та пов’язуванням мігрантів із поширенням «нетипових хвороб». За словами координатора проекту «Без кордонів», дотепер не існує жодного підтвердження такого зв’язку.

“У серпні цього року ми були там само, в Ужгороді: проект "Без кордонів" проводив там міжнародний табір і фестиваль з цієї тематики, намагаючись протиставити людяність і здоровий глузд ксенофобським стереотипам. Закарпатці, як ніхто, знають, як впливає на життя людей посилення кордонів і чому люди їдуть за кордон (часто - нелегально). Людям потрібна свобода пересування і рівні права для всіх”, - зазначив М. БУТКЕВИЧ. Також він сказав, що, незалежно від політичних уподобань, використання ксенофобських, а зокрема – мігрантофобських стереотипів у передвиборчій кампанії є надзвичайно небезпечним, і на такі випадки треба «негайно і різко реагувати».

Як повідомлялося раніше, лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО в Ужгороді заявив, що одним із головних завдань нового уряду має стати облаштування «жорсткого кордону» в західних регіонах України для боротьби з нелегальними мігрантами.