Європейські експерти похвалили новий КПК України

Було б нереалістично очікувати, що будь-який Кримінальний процесуальний кодекс буде ідеальним, - вважають експерти...

Європейські експерти заявляють, що в новому Кримінальному процесуальному кодексі України враховано найбільш значущі рекомендації, зроблені в ході консультацій українських органів влади з експертами Ради Європи.

Про це йдеться у висновку експертів Джеремі Макбрайд, Лорени Бахмаєр Вінтер, Еріка Сванідзе, які проаналізували відповідність прийнятого КПК наведеним у експертній оцінці рекомендаціям та подальшим пропозиціям.

«Аналіз демонструє, що текст Кодексу, прийнятий Верховною Радою України, є безумовно вдосконаленим на базі внесеного законопроекту, оскільки у ньому враховано найбільш значущі рекомендації, зроблені в ході консультацій українських органів влади з експертами Ради Європи», - підкреслюється у висновку, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

При цьому експерти зазначають, що оцінюючи проект КПК ще до останніх внесених поправок, вони дійшли висновку, що вже тоді він був суттєвим документом, який вмістив у собі багато позитивних змін і взяв до уваги чимало вимог щодо європейських стандартів регулювання кримінального процесу.

Зокрема, за словами експертів, «проект Кодексу радикально відійшов від громіздкого і повторюваного триступеневого кримінального процесу радянського типу, запровадив реальнішу змагальну систему і містив ретельно розроблені положення, спрямовані на забезпечення презумпції на користь збереження свободи, в тому числі необхідність зазначення обставин, що вказують на обґрунтовану підозру та відповідні переважні ризики, які б виправдовували застосування заходів з позбавлення волі».

Також, зазначають європейські експерти, «законопроект містив належну вимогу надавати обґрунтування неможливості вирішення таких обставин альтернативними заходами. У той же час, проект Кодексу запропонував вдосконалену законодавчу систему, що регулює втручання у приватне і сімейне життя та інші кваліфіковані права, а також низку прогресивних положень щодо протидії жорстокому поводженню в рамках кримінального провадження. У проекті Кодексу вже було посилено роль і відповідальність суду у забезпеченні прав протягом кримінального процесу».

Таким чином, підкреслюють експерти, «даний аналіз ставив на меті з’ясувати, наскільки ті значні зусилля, які вже були зроблені на шляху створення сучасної моделі кримінального процесу у повній відповідності з вимогами забезпечення прав людини, безпосереднього були доведені до завершення з метою досягнення задовільного результату».

Отже, за словами європейських експертів, «аналіз продемонстрував, що поправки, внесені до проекту Кодексу під час його розгляду та прийняття Верховною Радою України, значною мірою покращили проект, який уже був достатньо задовільним. Поправки переважно стосувалися решти рекомендацій, що містилися у експертній оцінці і, таким чином відобразили позитивну співпрацю українських органів влади з експертами Ради Європи протягом всього законотворчого процесу. До того ж, не було запропоновано якихось суттєвих змін, що могли б розглядатися як такі, що відходять від європейських стандартів або суперечать їм».

При цьому у висновку зазначається, що залишається кілька положень, які можуть бути вдосконалені в ході подальшого законодавчого доопрацювання документу, що необхідно для забезпечення відповідності європейським нормам такого складного юридичного тексту, як даний Кодекс.

Також є кілька положень, які потребують роз’яснення стосовно їх тексту або впливу інших законодавчих актів, зазначають експерти. «Хоча є три положення, які можуть викликати певне занепокоєння, очевидно, ці проблеми можна вирішити шляхом проведення навчань та публікацій роз’яснень», - додали вони.

«Також існує одне положення, в якому було випущено дещо важливе стосовно пов’язаного з ним положення», - зазначається у висновку.

Безумовно, визнають експерти, повної відповідності документу європейським стандартам можливо досягти лише як за допомогою додаткових супутніх законодавчих актів (передбачених самим Кодексом або тих, що розглядаються незалежно від нього, особливо стосовно проваджень за участі дітей), так і з проведенням належного ефективного навчання та інформаційного забезпечення серед всіх учасників та дотичних до процесу кримінального судочинства, включно з широкою громадськістю. Втім, відповідні зобов’язання щодо реалізації Кодексу є у його перехідних положеннях, зазначається в документі.

Як відзначають європейські експерти, було б нереалістично очікувати, що будь-який Кримінальний процесуальний кодекс буде ідеальним, «але наведена вище оцінка ясно демонструє, що прийняття Кодексу є дуже значним досягненням».

«Таким чином, Кодекс суттєво змінює підхід, який буде застосовуватися у кримінальному процесі, зокрема щодо ролі суддів, адвокатів і прокурорів. Крім того, він створює належні умови для забезпечення прав обвинувачуваного, не перешкоджаючи при цьому притягненню злочинців до відповідальності і врахуванню законних інтересів жертв злочинів. Прийняття Кодексу може дійсно вважатися запровадженням міцної основи для створення чесної, справедливої та ефективної системи кримінального судочинства», - підкреслюється у висновку.