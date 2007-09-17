Мельниченко розпочав збір підписів за суд над Кучмою за вбивство Гонгадзе

Екс-майор державної охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО розпочав збір підписів за суд над екс-президентом Леонідом КУЧМОЮ за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Вільних демократів", за списком яких М.МЕЛЬНИЧЕНКО балотується до Верховної Ради, в неділю він взяв участь в урочистій ході, присвяченій 7-м роковинам зникнення журналіста.

Учасники ходи, серед яких був присутній М.МЕЛЬНИЧЕНКО в інвалідному візку, оскільки нещодавно переніс інсульт, пройшли колоною від Європейської площі до будинку Спілки журналістів України (вул. Хрещатик, 27а) – саме там встановлена меморіальна дошка в пам`ять за загиблими журналістами.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО наголосив, що сьогодні, незважаючи на помаранчеву революцію, “свобода слова в Україні приглушена”. “Теперішнє керівництво держави дало політичну індульгенцію КУЧМІ, саме тому він зараз на свободі. Але для суспільства необхідно розпочати судовий процес над КУЧМОЮ» - переконаний М.МЕЛЬНИЧЕНКО.