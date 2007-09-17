В Москві, Києві та Варшаві пікетували білоруські посольства

16 вересня біля білоруських посольств в Києві, Москві та Варшаві пройшли мітинги на знак солідарності з демократичними силами Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в білоруській організації “Хартія 97”.

Акції солідарності з родичами зниклих опозиціонерів і репресованими білорусами в цей день проходять в Білорусі і у всьому світі два роки, повідомляє "Хартія 97".

16 вересня в Білорусі - День білоруської солідарності. Цього дня люди зі всього світу вшановують пам`ять зниклих в Білорусі політиків і журналістів, а також закликають білоруську владу звільнити політв`язнів і припинити репресії проти опозиції.

16 вересня 1999 року в Білорусі були викрадені віце-спікер Верховної Ради 13 скликання Віктор ГОНЧАР і бізнесмен і громадський діяч Анатолій КРАСОВСЬКИЙ. Трохи пізніше на передбачуваному місці викрадання були знайдені осколки скла автомобіля і кров викрадених.

У травні 1999 року зник Юрій ЗАХАРЕНКО - екс-глава МВС, що став опозиційним політиком. Влітку 2000 року пропав оператор ОРТ Дмитро ЗАВАДСЬКИЙ. Про долю цих людей нічого не відомо.

Про необхідність прояснити долю зниклих білоруських опозиціонерів постійно заявляє міжнародне співтовариство. Вимога розкрити правду про їх зникнення міститься в резолюціях Комісії ООН з прав людини, Парламентських асамблей Ради Європи і ОБСЄ.

Ряду високопоставлених білоруських чиновників, зокрема міністрові внутрішніх справ Володимиру НАУМОВУ, голові адміністрації президента Віктору ШЕЙМАНУ, колишньому керівникові МВС Юрієві СИВАКОВУ і командирові СОБРа Дмитру ПАВЛІЧЕНКУ заборонений в`їзд в країни Євросоюзу і США через підозри в їх причетності до викрадень опозиціонерів.