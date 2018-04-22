Лідер ”Іншої Росії” знову втрапив у халепу

Вчора Едуарда Лимонова на території України ледь не образили. Їдучи до Харкова привітати з днем народження стареньку матір, уродженець першої столиці та незмінний лідер російських націонал-більшовиків під час півгодинної стоянки потягу на станції Козача Лопань був підданий ретельному митному обшуку.

Прикордонники начебто особливих претензій до Лимонова не мали: перевіривши паспорт, поставили відповідний штамп до міграційної картки й пішли собі далі по вагону. Та перед самим прибуттям до Харкова до купе, в якому їхав письменник, увійшли, за його словами, мало не півдесятка військовослужбовців. Тоном, що не передбачає заперечень, вони оголосили: громадянин Лимонов перетнув Держкордон незаконно. Після чого відібрали паспорт Едуарда Веніаміновича аби офіційно оформити видворення письменника-скандаліста за межі країни.

За повідомленням прес-служби НБП, їхнього партійного лідера нібито навіть посадили до автівки і повезли «у напрямку міста». Деякі з інтернет-видань назвали, не посилаючись на джерело інформації, кінцевий пункт транспортування: Харківське управління Служби безпеки України.

Про подальший розвиток подій російські ЗМІ сором’язливо промовчали; можливо, він їх чимось не влаштував?

Через деякий час інцидент вдалося владнати. Як розповів радіостанції «Эхо Москвы» сам фігурант справи, люди в зелених кашкетах дійсно втовкмачували йому, ніби на територію України він в`їхав незаконно. «Я послався на указ (щодо взаємного «обнулення» списків осіб, чиє перебування на території України/Росії є небажаним – авт.), але на них це не діє. Проте ми все-таки подолали це. Вони, мабуть, зв`язалися зі своїм начальством, відпустили мене і навіть вибачилися, що найдивовижніше».

До недавнього часу Едуард Лимонов справді був для України «нев`їзним». 24 серпня 1999 року письменник разом із п`ятнадцятьма своїми соратниками увірвалися до матроського клубу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Забравшись на башту годинника, вони зажадали перегляду статусу цього міста, відмови від ратифікації Держдумою Росії договору про дружбу та співпрацю між Росією і Україною. Окрім цього, експансивні росіяни на повний голос агітували проти можливого вступу України до НАТО.

За допомогою місцевої міліції півтора десятки «незгодних» були спущені на грішну землю і поселені на 15 діб до місцевої буцегарні. Вищеописана акція «лимоновців», власне, й спричинила набуття Едуардом Веніаміновичем статусу «персони нон віта».

У 2003 році Лимонов знову спробував прибути на історичну батьківщину. Його 85-річний батько на той час був серйозно хворий. На автомобільному контрольно-пропускному пункті «Гоптівка» Лимонова затримали на підставі жовтневої (1999 року) ухвали Служби безпеки України. Протримавши пасажира майже три години, прикордонники повернули Лимонову його паспорт із «заборонною» позначкою на в`їзд на територію України до 25 липня 2008 року. Їхні російські колеги після «отримання» Лимонова на нейтральній смузі, навпаки, вишикувалися в чергу, щоб потиснути йому руку...

Інцидент із письменником, який водночас є опозиційним російським політиком, прокоментував голова Української Гельсінкської спілки з прав людини, відомий вітчизняний правозахисник Євген Захаров.

- У нас ось вже майже місяць як діє взаємна домовленість російського і українського МЗС щодо скасування списків «нев`їзних осіб». Ймовірно, прізвище Лимонова у спеціальних журналах просто не встигли викреслити, адже дані про осіб, що розшукуються правоохоронними органами наших країн, і так званих «політичних» на прикордонні пункти пропуску надходять «в загальній купі».

- Чи не зверталися до вас, Євгене Юхимовичу, з приводу учорашньої надзвичайної події?

- Ні. А от кілька років тому в схожій ситуації на прохання росіян ми досить серйозно займалися «справою Лимонова». Тоді я порадив людям, яких він уповноважив, напередодні кожної поїздки до Харкова приходити до амбасади України в РФ і отримувати окремий дозвіл на 2-3 денне перебування на території України. Взагалі такого бути не повинно: якщо людина їде з метою відвідати матір, та ще й напередодні дня її народження, заборона їй це робити ні в які ворота не лізе. Він же не збирався у Харкові ніяких мітингів проводити або прес-конференції влаштовувати! Нагадаю принагідно історію з іншим не менш епатажним росіянином - політтехнологом Глібом Павловським. Після перемоги «помаранчевої революції» Глібу Олеговичу теж заборонили в`їзд до України. Він відреагував на рішення СБУ просто: перевіз свою маму з Одеси до Москви. Назавжди.

Олег Базак, фото - grani.ru