Вкрадена приватність

У касах харківського метро завеликі черги... Справа зовсім не в завершені літа та поверненні з відпусток – студенти купують жетони, бо більшість із них зараз позбавили законної пільги на проїзд у півціни... тимчасово. Але це тільки одна сторона “медалі”. За студентами вирішили ще й “стежити”...

З 1 червня харківська підземка мала ввести в користування безконтактні картки на проїзд. Спеціальні електронні картки для оплати проїзду, казав начальник метро Сергій Мусеєв, мали б бути зручніші, аніж жетони: "Це звичайна електронна картка, яку не потрібно вставляти, а просто треба притулити. Можна сумку чи портмоне притулити і пройти, воно спрацьовує. На цю картку записується кількість внесених грошей. І за кожен проїзд у нього просто списується 75 копійок у нашому випадку".

Тоді припускалося, що сама картка буде коштувати близько десяти гривень (у червні вже казали про п`ять з половиною гривень), а для пільговиків - наприклад, студентів - дирекція метрополітену картки зробить іменними. У метрополітені припускали, що пільгових пасажирів із уведенням нової системи стане менше, бо студенти більше не зможуть ділитися зі сторонніми "правом проїзду зі знижкою".

Наприкінці серпня 2007 року харківські студенти вже мали б отримувати пільгові іменні проїзні квитки на метро. Але майже усі вони дотепер лежать в адміністрації підземки.

Начальник економічного відділу метрополітену Людмила Шутікова констатує: "У нас інститути одержали тільки 1149 карток. Інші - всі 50 тисяч підготовлені і готові до реалізації". У харківських вузах пояснюють: за проїзними приходити поки безглуздо. Картки - іменні, і метрополітен не видає їх без докладної інформації про студента. А зібрати її влітку університети не змогли. Зараз таких вузів - 66...

Інформацію про студента заносять у базу даних метрополітену - поруч з номером картки, що видали студенту - прізвище, ім`я та по-батькові, номер студентського квитка. Додатково фіксують усі його поїздки: коли і з якої станцію на яку прибув. Правозахисники ж радять вузам узагалі не забирати картки. У Харківській правозахисній групі обурюються: збір інформації про пересування студентів порушує права людини. На користь цього свідчить Основний закон: "Не допускається збір, збереження, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без його згоди, крім випадків, визначених законом, і тільки в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини" (Конституція України, ст.32).

Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групи, заявив інформагенції “МедіаПорт”: "У студентів згоди не запитують. Згодою вважати вимогу "давай квиток, усе це буде в такому виді, і тільки в такому випадку будеш їздити безкоштовно", - це не згода, це є примус фактично". Пан Захаров запевняє, що пересування людини - це так звані "спеціальні" відомості, знати про які, а тим більше збирати їх у єдину базу, ніхто не має права. Інакше - це "невиправдане втручання в особисте життя". Правозахисники впевнені: студенти, що зважаться подати на метро в суд - за порушення прав людини, - процес виграють. У обласній профспілці освіти і науки, услід за Харківською правозахисною групою, нову систему називають незаконною - з протестом профспілка збирається звернутися в Конституційний суд України.

Однак на цьому проблема із новими проїзними не вичерпується. У нинішньому році в харківські вузи по "держзамовленню" зараховані 15,5 тис. абітурієнтів. Саме вони та ще студенти-старшокурсники мали б користатися законною пільгою на проїзд у метро за 37 з половиною копійок. Але й сьогодні, навіть якщо вузи нададуть підземці затребувані відомості для іменних карток, користатися пільгою зможуть не всі. У метрополітені вимагають номер студентського квитка господаря картки, проте студенти-першокурсники і ті, що отримали ступінь бакалавра чи спеціаліста, просто не можуть його повідомити. Вони отримують студентські посвідчення не раніше середини вересня – це “природна затримка” від Міністерства освіти і науки України, що має ознаки традиції.

Крім того, як розповідає заступник голови обласної профспілки працівників освіти і науки Сергій Борисенко, на додачу метрополітен забажав знати ідентифікаційний номер студента і форму навчання - контрактна чи бюджетна: "Представники метрополітену, зокрема його директор, часто говорять про те, що студенти багато одержують, студенти їздять, використовують ці картки для бізнесу, що в них машини. І в нас була така версія, що, можливо, будуть відсікати "контрактників". І з огляду на податкові номери, спробують перевірити дані про студентів". Однак після протестів обласного управління освіти і профспілок від цих пунктів адміністрація метро відмовилася.

Тож, хоч круть-верть, хоч верть-круть, а студентові наступають на горло поперек його прав... На жаль, немає громадського резонансу і серед самих студентів, хоча напередодні виборів такою кон’юнктурою молодим людям не гріх скористатися...

Артем Коновалов