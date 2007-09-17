Українці й угорці підпишуть угоду про правила прикордонного руху

Завтра в Ужгороді відбудеться робоча зустріч міністра закордонних справ України Арсенія ЯЦЕНЮКА з міністром закордонних справ Угорської Республіки Кінгою ГЬОНЦ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, у рамках зустрічі заплановано підписання міжурядової Угоди про правила місцевого прикордонного руху. Укладення цього документу з Угорщиною – першою серед сусідніх країн ЄС, є особливо важливим в контексті приєднання цієї країни з 1 січня 2008 року до Шенгенської зони.

Положеннями Угоди передбачається безвізове здійснення руху через спільний кордон громадянами України та Угорщини, які проживають у прикордонній зоні (50 км від кордону) на підставі дозволів на спрощений перетин кордону та перебування у прикордонній зоні держави іншої Договірної Сторони. Ці дозволи видаватимуться консульствами сторін на термін до 5 років.

Керівники зовнішньополітичних відомств двох країн також розглянуть широке коло питань розвитку українсько-угорських відносин в політичній, економічній та гуманітарній сферах, регіонального та транскордонного співробітництва, взаємодії в рамках реалізації Україною цілей європейської та євроатлантичної інтеграції.