Сьогодні розпочинає роботу 62-а сесія Генеральної Асамблеї ООН. Її очолить колишній міністр закордонних справ Македонії Срджан КЕРІМ, якого обрали на цю посаду до вересня 2008 року за пропозицією східноєвропейських держав, передає «Німецька хвиля».

Планується, що в ході сесії розглянуть такі теми, як безпека, боротьба з тероризмом, захист прав людини, охорона клімату, боротьба з ВІЛ/СНІДом та інші. Також має бути продовжено обговорення питань, пов’язаних з реформуванням Ради Безпеки ООН.