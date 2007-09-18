Єврокомісія встановлює щорічний День боротьби з торгівлею людьми

18 жовтня цього року Єврокомісія планує започаткувати щорічний європейський День боротьби з торгівлею людьми.

Про це йдеться у відповіді віце-президента Єврокомісії, відповідального за питання юстиції, свободи та безпеки, Франко ФРАТТІНІ на запит депутата Європарламенту Кетрін СТІЛЕР (група соціалістичних партій, Великобританія), текст якої має УНІАН.

Згідно з листом Ф.ФРАТТІНІ, 18 жовтня Єврокомісія разом з португальським президентством в ЄС планують провести велику конференцію, присвячену проблемам торгівлі людьми в Європі, за участю 150 делегатів з країн-членів, неурядових організацій, експертів.

Планується, що під час конференції Комісія представить проект Рекомендацій щодо виявлення та надання допомоги жертвам торгівлі людьми.