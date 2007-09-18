Проти дніпропетровських міліціонерів порушено три кримінальні справи

У ході розслідування 19 серійних вбивств, скоєних у червні-липні поточного року на Дніпропетровщині, прокуратура області порушила три кримінальні справи проти міліціонерів.

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області Петро ОВЧАР.

За його словами, стосовно службових осіб Ленінського райвідділу внутрішніх справ Дніпропетровська порушено кримінальну справу за статтею службова недбалість (ч.1 ст.367 Кримінального кодексу України). Стосовно посадовців Дніпропетровського райвідділу внутрішніх справ та міського управління МВС Дніпродзержинська порушено кримінальні справи за зловживання службовим становищем за ч.3 ст. 364 Кримінального кодексу України. Працівники міліції зазначених підрозділів своєчасно не порушили кримінальні справи щодо вбивств чотирьох осіб.

П.ОВЧАР зазначив, що до даних вбивств причетні підозрювані у виконанні серійних убивств. За його словами, двом заарештованим підозрюваним у скоєнні серійних вбивств, пред’явлені звинувачення по 16 вбивствам. Їх третьому заарештованому спільнику пред’явлено звинувачення у вчиненні двох розбійних нападів. Крім того, заарештовані підозрюються у вчиненні ще семи вбивств, двох з них – на території Запорізької області.

П.ОВЧАР зазначив, що під час обшуків у комп’ютері одного з підозрюваних вилучено системний блок з відеоінформацією про процес вчинення навмисних вбивств. Також, за його словами, вилучено відеоінформацію про жорстоке поводження з тваринами з боку заарештованих.

П.ОВЧАР підкреслив, що термін проведення слідства щодо серійних вбивств продовжено до 6 місяців. Потерпілими у ході розслідування кримінальних справ визнано родичів 16 жертв серійних вбивств.