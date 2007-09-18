Зазначення прізвищ на залізничних квитках може бути скасовано вже цього року

Зазначення прізвищ та ініціалів пасажирів на залізничних квитках може бути скасовано вже цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Леонід ЛОБОЙКО.

За його інформацією, скасування зазначення прізвищ на проїзних документах (квитках) уже узгоджено з усіма відповідними міністерствами й відомствами, окрім Міністерства юстиції. Після узгодження з Мін’юстом проект документа буде направлено в Кабінет міністрів України, зазначив Л.ЛОБОЙКО.

Він підкреслив, що скасування стосуватиметься тільки внутрішніх перевезень, оскільки законодавство низки країн близького зарубіжжя, зокрема, Росії та Казахстану, вимагає зазначати прізвища.

«Працюватимемо з цими країнами на залізничній раді країн СНД», - пообіцяв Л.ЛОБОЙКО.

За словами начальника Головного пасажирського управління «Укрзалізниці», скасування зазначення прізвищ ініціюється з метою скорочення часу простою пасажирів біля залізничних кас. Він також повідомив, що вже закінчено роботи з організації продажу квитків за допомогою пластикових карт, а до кінця 2008 року «буде відпрацьовано схему продажу квитків через Інтернет».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у серпні виніс на громадське обговорення проект постанови „Про внесення змін до порядку обслуговування громадян залізничним транспортом”, яким, зокрема, пропонується проводити оформлення повних і дитячих проїзних документів на всі категорії пасажирських поїздів без пред`явлення документів, що засвідчують особу, й без зазначення прізвища та ініціалів особи, для якої придбано проїзний документ.

При цьому оформлення пільгових і безкоштовних проїзних документів пропонується залишити без змін, а саме із зазначенням прізвища та ініціалів пасажира. У приміських квитках прізвище та ініціали особи як і раніше не зазначаються.