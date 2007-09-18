Ющенко повернув студентам право на пільговий проїзд протягом літа

Президент Віктор ЮЩЕНКО призупинив дію обмеження строку надання пільгового проїзду студентам та учням профтехучилищ, встановленого постановою Кабінету Міністрів від 5 квітня 1999 року.

Про це йдеться в тексті указу, опублікованого сьогодні на офіційному веб-сайті глави держави.

Всупереч закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді”, який передбачає надання студентам пільгового проїзду громадськими транспортом (крім таксі) протягом усього року, постанова Кабміну визначала термін дії студентської пільги щороку з 28 серпня по 28 червня.

Як повідомлялося раніше, протягом 2006 року Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Українська асоціація студентського самоврядування” неодноразово зверталася до КМУ щодо необхідності вирішення даної проблеми. Навесні цього року УАСС розпочала публічну кампанію за скасування обмежень студентських прав на проїзд.

“Реагуючи на отримані ним чисельні звернення студентів у підтримку вимог УАСС, Президент Віктор Ющенко в кінці липня направив уряду лист, в якому поставив питання про врегулювання даної проблеми. Проте, на жаль, замість вирішення питання по суті, Кабінет Міністрів вдався до бюрократичних ігор, продовжуючи ухилятися від поновлення студентських пільг”, - повідомили УНІАН в Українській асоціації студентського самоврядування.

Раніше, перед президентськими виборами 2004 року, УАСС вдалося добитися від уряду поширення права на пільговий проїзд на студентів недержавних вузів.

“У планах УАСС на 2008 рік – вирішення питання про пільговий проїзд у міжміському автобусному транспорті”, - повідомляє прес-служба організації.