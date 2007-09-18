Жителям прикордонної зони не треба візи, щоб поїхати в Угорщину

Міністри закордонних справ України та Угорської Республіки Арсеній ЯЦЕНЮК і Кінга ГЬОНЦ підписали Угоду про правила місцевого прикордонного руху.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ, зазначивши, що церемонія підписання пройшла сьогодні в Ужгороді.

Як зазначив А.ДЕЩИЦЯ, укладення цього документу з Угорщиною – першою серед сусідніх країн-членів ЄС - є особливо важливим у контексті приєднання цієї країни з 1 січня 2008 року до Шенгенської зони. Положеннями Угоди передбачено безвізовий рух через спільний кордон громадянами України та Угорщини, які проживають у прикордонній зоні (50 км від кордону) на підставі дозволів на спрощений перетин кордону.

У ході зустрічі керівники зовнішньополітичних відомств двох країн також відзначили позитивну динаміку двосторонніх політичних відносин, обговорили результати саміту “Україна – ЄС”.

А.ЯЦЕНЮК та К.ГЬОНЦ також схвально оцінили стан українсько-угорського торговельно-економічного співробітництва, зазначивши, що обсяги українсько-угорського товарообігу зросли вдвічі і досягли рекордного за останні 15 років рівня, наблизившись до 2 млрд. дол. США.

Крім того, сторони обговорили питання прикордонного співробітництва, зокрема, будівництво нового пункту пропуску на спільному кордоні Дідове – Берегдароц, щоб відкрити його до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Глави зовнішньополітичних відомств України та Угорщини також обговорили питання розвитку національних меншин і прикордонного співробітництва, зокрема, будівництво нових та розбудову існуючих пунктів пропуску на спільному кордоні.