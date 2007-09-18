Прес-конферецнія “Українські ветерани-афганці проти повторного знищення Президентом України Державного комітету по справам ветеранів та інвалідів”

17:42, 18 вересня 2007
Права людини
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19 вересня - 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція представників Українського союзу ветеранів-афганців на тему: “Українські ветерани-афганці проти повторного знищення Президентом України Державного комітету по справам ветеранів та інвалідів”. Учасники: голова УСВА Сергій Червонописький  та представники Союзу (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).  Телефони: 296-29-90, 8-097-274-72-61. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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