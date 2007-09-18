Прес-конференція на тему: “Захист громадянських прав і свобод. Аналіз програм політичних партій і блоків”

17:46, 18 вересня 2007
Права людини
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25 вересня о 10-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Захист громадянських прав і свобод. Аналіз програм політичних партій і блоків".  В роботі візьме участь  керівник програм Українського незалежного центру  політичних досліджень Максим Лациба (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 235-65-05, 230-91-78.   Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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