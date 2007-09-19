Фото і 2 відбитки пальців

Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ Європейського Союзу схвалила в цілому єдиний формат видів на проживання для вихідців з третіх країн з використанням біометричних даних.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено 18 вересня на засіданні Ради.

Єдиний формат передбачатиме, що види на проживання мають включати у себе запам’ятовувальний пристрій, у якому міститиметься фотографія і два відбитки пальців власника виду на проживання. Ідентичність та конфіденційність даних має бути гарантована.

Проект регулювання щодо єдиного формату видів на проживання для вихідців з третіх країн зараз передано на лінгвістичний аналіз та доопрацювання для остаточного затвердження Радою ЄС