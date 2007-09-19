Європа боїться нелегальних мігрантів з півдня

Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС закликає посилити охорону південних кордонів від нелегальних мігрантів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Ради.

Рада міністрів, зокрема, закликала країни-члени “в дусі солідарності та спільної відповідальності” допомагати на двосторонній основі країнам-членам, що страждають від великого потоку нелегальних мігрантів з півдня. Рада також закликала Єврокомісію та країни-члени посилити співпрацю з країнами походженнями та країнами транзиту нелегальних мігрантів з метою посилення прикордонного контролю в цих країнах та боротьби з торгівлею людьми.

Рада міністрів підтримала ініціативу Португальського президентства в ЄС щодо посилення діалогу з кранами Середземного моря, зокрема, в рамках міністерської зустрічі ЄС-країни Середземного моря, запланованої на 18-19 листопада. Міністри також закликали Єврокомісію та країни-членами подумати над можливістю виділення додаткових фінансових ресурсів для посилення захисту південних кордонів. Крім того, міністри висловилися за необхідність забезпечення ФРОНТЕКСУ (Європейського агентства з управління операційною співпрацею на зовнішніх кордонах країн-членів ЄС) усім необхідним обладнанням для здійснення патрулювання південних морських кордонів.

Міністри також закликали Єврокомісію, ФРОНТЕКС та країни-члени вивчити морське законодавство на предмет його відповідності прикордонним операціям ФРОНТЕКС та подати пропозиції до кінця року, а країни-члени – приділити значну увагу підготовці експертів з надання притулку та організації пунктів для біженців в рамках обговорення “Зеленої книги” Єврокомісії щодо спільної Європейської системи надання притулку.

Як повідомляв УНІАН, цього року ФРОНТЕКС започаткував роботу прикордонної патрульної мережі. В рамках цієї роботи здійснюється координація дій на морських кордонах таких країн-членів ЄС як Португалія, Іспанія, Франція, Італія, Словенія, Мальта, Греція та Кіпр.

Рада ЄС (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС) на своєму засіданні 14-15 грудня 2006 року запропонувала ФРОНТЕКСУ створити якомога швидше разом з країнами-членами постійну мережу прибережного патрулювання південних морських кордонів ЄС.

На сьогодні до Централізованого реєстру технічного обладнання, доступного для використання, якій створює ФРОНТЕКС входять 21 літак, 24 вертольоти, 115 човнів, 3 мобільних радари а також прибори прикордонного контролю та перевірки. До реєстру внесено ті технічні засоби країн-членів, які можуть бути надані для використання іншій країні-члену ЄС в рамках спільних операцій з протидії нелегальній міграції, координованих ФРОНТЕКСом.