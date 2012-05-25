25 травня - Всеукраїнський день безоплатної правової допомоги

25 травня провідні адвокатські об’єднання та юридичні фірми прийматимуть всіх бажаючих отримати безплатну правову допомогу в рамках ініціативи «Всеукраїнський день безоплатної правової допомоги».

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомили учасники проекту.

Як заначила виконавчий директор Асоціації правників України Олександра Егерт, вперше «День безоплатної правової допомоги» було проведено у 2010 році.

О.Егерт відзначила, що цього року до ініціативи долучилася дуже велика кількість організацій. Партнерами «Всеукраїнського дня безоплатної правової допомоги-2012» виступили Асоціація правників України, Асоціація адвокатів України, Союз адвокатів України, Рада адвокатів України, Київська міська Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, Міжнародний фонд «Відродження», Українська Гельсінська спілка з прав людини та Українська фундація правової допомоги.

У свою чергу, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Аркадій Бущенко наголосив на важливості надання юридичних послуг населенню «pro bono». Він додав, що Українська Гельсінська спілка має спеціальні програми, спрямовані на розвиток цієї системи.

«Ми будемо намагатися об’єднати зусилля громадських організацій, які піднімають важливі питання суспільного значення, і зусилля адвокатів» - сказав А.Бущенко і повідомив, що 25 травня пройде також круглий стіл щодо проблем та перспектив розвитку культури «pro bono».

PR-маркетинг менеджер юридичної фірми "Астерс" Ольга Пікульська висловила переконання, що досягнувши певного рівня розвитку, юридичні фірми мають ділитися своїм досвідом та знаннями з людьми, які потребують цього.

Вона повідомила, що їхня організація опікується поліпшенням матеріально-технічної бази юридичних клінік (структурний підрозділ юридичного факультету) у регіонах.

Голова Хмельницької обласної громадської організації «Подільська правова ліга» Андрій Місяць зауважив, що розвиваючи систему «pro bono» у своєму регіоні, вони залучили до співпраці 14 адвокатів, які можуть надавати вторинну правову допомогу на безкоштовних засадах.

У свою чергу, директор Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України Андрій Вишневський наголосив, що міністерство вітає проведення подібної акції, проте її масштаб все ще недостатній.

На сайті www.pravovadopomoga.org буде розміщено перелік компаній, що підтримують цю ініціативу. Таким чином, люди, які потребують допомоги адвокатів та юристів, зможуть отримати зворотній зв’язок від організації-учасника. В першу чергу, ця акція розрахована на малозабезпечених осіб, громадські, благодійні та інші неприбуткові організації, а також суб’єкти малого підприємництва.

*** «Pro bono» (від лат. pro bono publico – заради суспільного блага) – це професійні послуги, які надаються добровільно і безоплатно, для користі громади, особливо для тих осіб, які не мають коштів для оплати цих послуг.