В Україні створять Міжнародну школу безпеки журналістів

В Україні буде створено Міжнародну школу безпеки журналістів пам‘яті Георгія ГОНГАДЗЕ та Анни ПОЛІТКОВСЬКОЇ.

Як повідомляє Українська Гельсінська спілка з прав людини, така ініціатива була висунута на міжнародній конференції партнерів і донорів проекту „Школа безпеки журналістів. Пам`яті Георгія Гонгадзе й Ганни Політковської”, яка проходила 14-15 вересня в м. Яремче Івано-Франківської області.

Автори проекту створення в Україні Міжнародної школи безпеки журналістів – Мирослава ГОНГАДЗЕ (Україна), Олег ПАНФІЛОВ (Росія), Євген ГЛІБОВИЦЬКИЙ (Україна) – обговорили концепцію Школи з учасниками конференції, що прибули з Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Киргизстану, Росії, Таджикистану, України.

Підтримку проектові надав Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Міклош ХАРАСТІ, який відкривав конференцію.

У ході дводенної дискусії в Яремче представники громадських медіа організацій із країн колишнього радянського простору обговорювали проблеми безпеки журналістів, наводили приклади про напади на журналістів у своїх країнах, зникненнях, убивствах, погрозах, фактах юридичного невмотивованого переслідування журналістів, випадках втручання в електронну пошту.

На думку Олега ПАНФІЛОВА, директори Центра екстремальної журналістики (Росія), саме недоліки у професійній підготовці журналістів – невміння журналістами оперувати знаннями, що дозволяють їм безпечно працювати, невміння користуватися законами й застосовувати закони на практиці – стають причиною найбільш драматичних ситуацій у роботі й житті журналістів.

Мирослава ГОНГАДЗЕ, вдова загиблого 2001 року українського опозиційного журналіста Георгія ГОНГАДЗЕ, зазначила, що необхідність відкриття Школи безпеки полягає в тому, щоби запропонувати молодим журналістам і студентам старших курсів університетів нову форму одержання знань про основні принципи професії, що дозволить навчити журналістів захищати свої права й права своїх колег, вживати заходів для безпечної роботи.

Зусилля зі створення в Україні Школи безпеки журналістів підтримав Адам МІХНІК, видатний польський громадський діяч, дисидент, головний редактор «Gazeta Wyborcza», що надіслав лист підтримки проекту.

Очікується, що Школа безпеки журналістів прийме перших слухачів із країн пострадянського простору навесні 2008 року в українських Карпатах, у місті Яремче Івано-Франківської області.

Кожна з груп навчатиметься 12-15 днів впродовж 2-3 семестрів протягом 1,5-2 років з наступних дисциплін: безпека журналіста в зоні воєнних дій; безпека журналіста під час публічних акцій протесту; юридична безпека журналіста (затримки, арешти, судові процеси); комп`ютерна безпека; лінгвістична безпека тощо.

Окрім цього на спеціально створеному веб-порталі працюватиме програма дистанційного навчання для слухачів.

Партнерами „Школи безпеки журналістів” є: Офіс Представника ОБСЄ зі свободи ЗМІ, Відень, Австрія; Центрально-Чорноземний Центр захисту прав ЗМІ, Воронеж, Росія; Інститут розвитку преси, Новосибірськ, Росія; Гільдія лінгвістів-експертів, Москва, Росія; Центр незалежної журналістики Молдови; Білоруська асоціація журналістів; Кавказьке бюро IWPR, Тбілісі; Кавказький інститут ЗМІ, Єреван; Інститут свободи й безпеки репортерів, Баку; Громадська організація MediaNet, Алмати; Інститут медіа-представника в Киргизькій Республіці; Національна асоціація незалежних ЗМІ Таджикистану. Автори проекту сподіваються, що до роботи Школи долучаться й інші організації, зацікавлені в зміні ситуації як у країнах колишнього Радянського Союзу, так і в інших країнах, що розвиваються.

Організаторами конференції й авторами проекту „Міжнародна школа безпеки журналістів” є Фонд Георгія Гонгадзе, що поєднує українських журналістів – соратників і друзів Георгія Гонгадзе, які розділяли з ним цінності сучасної журналістики, а також Центр екстремальної журналістики, організації, що є складовою частиною Союзу журналістів Росії й проводить дослідження на території Росії, країн колишнього Радянського Союзу, Монголії й Куби.

Конференція в Яремче 14-15 вересня відбулася завдяки підтримці Міжнародного Фонду „Відродження”.

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ЗАЗНАЧЕННЯ ПРІЗВИЩ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ КВИТКАХ МОЖЕ БУТИ СКАСОВАНО ВЖЕ ЦЬОГО РОКУ – «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

Київ. 18 вересня. УНІАН. Зазначення прізвищ та ініціалів пасажирів на залізничних квитках може бути скасовано вже цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Леонід ЛОБОЙКО.

За його інформацією, скасування зазначення прізвищ на проїзних документах (квитках) уже узгоджено з усіма відповідними міністерствами й відомствами, окрім Міністерства юстиції. Після узгодження з Мін’юстом проект документа буде направлено в Кабінет міністрів України, зазначив Л.ЛОБОЙКО.

Він підкреслив, що скасування стосуватиметься тільки внутрішніх перевезень, оскільки законодавство низки країн близького зарубіжжя, зокрема, Росії та Казахстану, вимагає зазначати прізвища.

«Працюватимемо з цими країнами на залізничній раді країн СНД», - пообіцяв Л.ЛОБОЙКО.

За словами начальника Головного пасажирського управління «Укрзалізниці», скасування зазначення прізвищ ініціюється з метою скорочення часу простою пасажирів біля залізничних кас. Він також повідомив, що вже закінчено роботи з організації продажу квитків за допомогою пластикових карт, а до кінця 2008 року «буде відпрацьовано схему продажу квитків через Інтернет».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у серпні виніс на громадське обговорення проект постанови „Про внесення змін до порядку обслуговування громадян залізничним транспортом”, яким, зокрема, пропонується проводити оформлення повних і дитячих проїзних документів на всі категорії пасажирських поїздів без пред`явлення документів, що засвідчують особу, й без зазначення прізвища та ініціалів особи, для якої придбано проїзний документ.

При цьому оформлення пільгових і безкоштовних проїзних документів пропонується залишити без змін, а саме із зазначенням прізвища та ініціалів пасажира. У приміських квитках прізвище та ініціали особи як і раніше не зазначаються.