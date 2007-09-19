Ветерани протестують проти ліквідації Держкомітету у справах ветеранів

Ветеранські організації України мають намір розпочати акцію протесту проти ліквідації Державного комітету у справах ветеранів під назвою “Повстань, ветеране!”.

Про це повідомив на прес-конференції в агентстві УНІАН голова Київської міської організації інвалідів війни і Збройних сил, голова Українського Союзу ветеранів Афганістану, народний депутат Сергій ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ.

За його словами, акція розпочнеться 19 вересня встановленням біля Секретаріату Президента наметового містечка “ Ветеранська самооборона”.

“Основна вимога учасників акції – відновлення діяльності Державного комітету України у справах ветеранів”, - сказав С.ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ.

С.ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ повідомив, що в наметах чергуватимуть ті ветерани, які на сьогодні мають здоров’я, передусім, ветерани-афганці.

За інформацією С.ЧЕРВОНОПИСЬКОГО, акцію підтримують 24 різні ветеранські організації. “Тобто весь спектр ветеранського руху в Україні нас підтримує”, - додав він.

Акцію підтримали інвалід Великої Вітчизняної війни Федір ІЩЕНКО, голова Держкомітету України у справах ветеранів Ігор ПЛОСКОНОС, ветеран Збройних сил Борис ТКАЧ, голова Київської міської організації інвалідів війни і Збройних сил Володимир УДОВЕНКО, які взяли участь у прес-конференції. Як вважають ветерани, прийняті Верховною Радою і Кабінетом міністрів, починаючи з грудня 2006 р., рішення відкрили шлях для відновлення діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері соціального захисту ветеранів. Зокрема, урядовим комітетом розроблене та погоджене положення про Державний комітет ветеранів, прийняті рішення щодо фінансування його діяльності. Постановою Кабміну від 11 вересня за № 1112 визначено численність Держкомітету та надані доручення щодо його розташування.

Водночас, зазначають ветерани, Указом Президента Віктора ЮЩЕНКА дія цієї постанови була зупинена без врахування точки зору ветеранської організації щодо створення Держкомітету.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію постанови Кабінету міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1112 «Питання Державного комітету у справах ветеранів».У документі зазначається, що цією постановою Кабмін ліквідував Державний департамент адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об`єктів – урядовий орган державного управління, що діє у складі Міністерства оборони України. Таке рішення Кабінету міністрів України про позбавлення Міністерства оборони України можливості спрямовувати та координувати здійснення управління у сфері соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих, які підлягають звільненню у зв`язку з реформуванням Збройних Сил України, не відповідає інтересам утвердження та забезпечення прав таких військовослужбовців на соціальну та професійну адаптацію, вважає Президент.