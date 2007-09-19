Проти судді з Полтавщини порушено кримінальну справу

Прокуратурою Полтавської області за матеріалами СБУ порушено кримінальну справу стосовно судді районного суду, яка винесла завідомо неправосудне рішення та здійснила службове підроблення під час прийняття постанови про звільнення двох осіб від позбавлення права обіймати певні посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомила прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Водночас вона сказала, що з початку року за матеріалами СБУ стосовно представників суддівського корпусу порушено 24 кримінальні справи, складено 11 протоколів про корупційні діяння, через які 4-х працівників суду оштрафовано, а також направлено 30 відповідних матеріалів до Ради суддів, голів апеляційних судів і Вищої ради юстиції.