За розбещення дитини – виправдувальний вирок?

Справу про розбещення 6-річної Вероніки нині розглядає один із районних судів Черкас. Улітку минулого року мама дівчинки виявила, що її громадянський чоловік розбещував дитину. Звернулася до правоохоронців. Чоловіка затримали, проте відразу ж відпустили. Під варту його взяли лише після того, як справа набула розголосу. Журналісти дізналися, що батьки кривдника несподівано продали квартиру в центрі Черкас, а сам чоловік, за словами мами дівчинки, хвалився друзям – мовляв, заплачу 20 тисяч доларів кому треба, і все буде гаразд. Чи мав місце факт хабарництва – невідомо. Сьогодні ж, коли судовий розгляд уже завершується, підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину знову опинився на свободі.

Розбещувальні дії як «нетипові методи виховання»

Ольга Г., мати потерпілої дівчинки пригадує, що її громадянський чоловік Микола П. того дня не відвів доньку в дитсадок. Коли ж Ольга повернулася додому, дитина була в синцях і з кров’ю на обличчі. Наступного дня дівчинка розповіла мамі, що вітчим не тільки бив її... І, за словами дитини, робив це не вперше. Ольга написала заяву в міліцію, там порушили кримінальну справу за статтею «Розбещення неповнолітніх». Сам чоловік зізнався лише в тому, що хапав дитину за статеві органи (це підтвердила і судово-медична експертиза). Пояснив, що не вбачає в цьому ніякого сексуального підтексту, натомість вважає, що використовував «нетипові методи виховання». Від будь-якого спілкування із журналістами Микола відмовився. Його батьки теж не захотіли спілкуватися і були налаштовані доволі агресивно.

Ольга прожила з Миколою рік у цивільному шлюбі. Чоловік, за її словами, багато випивав, гуляв, часто ображав її та дитину. Більше того – бив Ольгу, а одного разу навіть поламав їй ребра. Дівчинку він часто ставив у куток і змушував годинами стояти на колінах. Про ці подробиці і мама, і донька сьогодні не хочуть згадувати.

Дівчинка зараз навчається у першому класі і проходить психологічну реабілітацію. Раз на тиждень вона відвідує психолога. Ольга стверджує, що агресія, яка спостерігалася у перші місяці після прикрих подій, зараз зникла.

«Але дитина постійно скаржиться, що її хтось ображає. Я їй пояснюю, що не завжди буду поряд, не завжди буду готова її захистити і розібратися, треба самій здачі давати. Це в нас величезна проблема. Проте якщо відчуває, що дитина слабша за неї, то починає з неї збиткуватися. Якщо ж дитина сильніша, то вона підіграє, іде на поступки, погоджується багато з чим. Як це було тоді, коли ми жили з Миколою», - каже мама дівчинки. Втім, додає, що все ж таки після відвідин психолога Вероніка стала сміливішою та відкритішою, почала більше довіряти оточуючим.

У Черкасах за проведення експертизи вимагали гроші

За словами юристки центру «Ла Страда Україна» Тамари Бугаєць, зараз справа про розбещення дитини слухається у районному суді міста Черкас. Нещодавно було заявлене і задоволене суддею клопотання про призначення судово-психологічної експертизи.

«Проте, не без попереднього спротиву. Справа була направлена на здійснення цієї експертизи до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНІСЕ). Експертиза є дуже важливою для доказової бази. Тому я наполягала на тому, щоб експертизу проводив спеціаліст у галузі психології. Законодавство дозволяє таким спеціалістам здійснювати подібні експертизи. Але суддя відмовив, сказав, що такому експерту він це не доручить», - розповіла Тамара Бугаєць.

Цікаво, що в Черкасах є відділення науково-дослідного інституту судових експертиз. Проте місцеві експерти почали вимагати гроші за свої послуги, хоча це має робитися за рахунок держави.

«Ми звернулися у Київ, і там експертиза була проведена державним коштом. Провели і психологічне обстеження дитини. Днями всі матеріали справи мають бути направлені до районного суду міста Черкас для відновлення слухання», - пояснила юристка.

Суддя прийняв рішення про зміну запобіжного заходу

Захисники не приховують, що їх здивувало рішення судді змінити запобіжний захід підсудному. Адже саме тоді, коли адвокати Ольги заявили клопотання про призначення експертизи, суддя його задовольнив. Проте несподівано виніс ще одне клопотання – про зміну запобіжного заходу із «взяття під варту» на «підписку про невиїзд». Таким чином, якщо раніше обвинувачений увесь час перебував у СІЗО, то нині його відпустили. Офіційне пояснення – за місцем навчання він характеризується позитивно, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, а також зобов’язується з’являтися до суду за викликами. Втім, як додатково було пояснено поза судовим засіданням, експертиза може тривати довго, а треба звітуватися про те, «чому особа сидить і досі перебуває в СІЗО”.

«Тривожно, що ніхто не задумався, що чоловік вчинив тяжкий злочин щодо дитини. Де гарантія того, що він не вчинить подібні дії знову з цією дитиною чи з іншою, перебуваючи на волі. Якою буде реакція дитини, якщо вона випадково зустріне кривдника на вулиці, як це психологічно на неї вплине? Адже вплив отриманих сексуальних зловживань є дуже глибоким та тривалим... В такому разі ставиться під загрозу життя потерпілої дитини, її психологічне здоров’я та інших дітей. Тому так важливо забезпечити безпеку шляхом ізолювання кривдника від суспільства», - переконана Тамара Бугаєць.

За її словами, експертизи КНІСЕ робляться протягом 4-6 місяців через перевантаженість експертної установи.

«Ла Старада-Україна» звернулася в інтересах потерпілої дитини з проханням до керівника цієї установи, щоб прискорити проведення експертизи. Також з цим проханням звернувся і Уповноважений Президента України з прав дитини, оскільки справа перебуває на його контролі. Відтак, експертиза була проведена через місяць.

«Чесно кажучи, навіть якби суддя не змінював запобіжного заходу, ми все одно дбаємо про інтереси дитини. Зараз ми чекаємо, що суддя відновить слухання справи в суді, скличе всіх учасників, і тоді вже буде фінальна стадія, тобто відбудуться судові дебати і постановлення вироку», - відзначила Тамара Бугаєць.

Чим була викликана зміна запобіжного заходу, юристці незрозуміло. Частина друга статті 156 Кримінального кодексу України передбачає ув’язнення на строк від 5 до 8 років за такий злочин. За словами Тамари Бугаєць, там не йдеться про жодні альтернативні санкції на кшталт виправних робіт чи умовного терміну. Мова йде про надзвичайно тяжкий злочин, вчинений щодо малолітньої дитини. Тим часом суддя (навіть не адвокат підсудного, а саме суддя) ініціює зміну запобіжного заходу.

«Причому так було «де-факто», «де-юре» в постанові вказали, що про це просив підсудний та його адвокат, як вказали і те, що на постанову може бути подана апеляція до апеляційного суду Черкаської області протягом 7 діб, хоча жодною статтею кримінально-процесуального кодексу України оскарження такої постанови в апеляційному порядку не передбачено», - наголосила юристка.

«Будете піднімати бучу - винесу виправдувальний вирок!»

Ще один важливий момент. Саме після засідання, на якому було оголошене клопотання про зміну запобіжного заходу, суддя покликав до себе Тамару Бугаєць і в приватній розмові почав застерігати її, щоб у жодному разі справа не набула розголосу.

«Саме тоді відпустили підсудного, і він вийшов разом із адвокатом. Ми почали збиратися, а суддя попросив підійти до нього. Всі вийшли, і він мені сказав, що «якщо ви будете піднімати бучу, звертатися куди-небудь, незважаючи на те, що в Україні дуже мало виправдувальних вироків, я вам обіцяю, що я винесу виправдувальний вирок, бо у вас дуже слабка доказова база». Це те, що мені сказав суддя. Тут можна думати про різні обставини - чи зацікавлений суддя, чи незацікавлений, чи просто в нього такий настрій був… Яка його позиція – зараз це незрозуміло", - каже юристка «Ла Страда-Україна».

На сьогоднішній день в Україні частка виправдувальних вироків складає 0,2 %. "Буде цікаво подивитись на виправдувальний вирок по такій справі. Злочин, який вчинив підсудний, є тяжким та має надзвичайно руйнівний вплив на емоційне благополуччя дитини. Наслідки того, що пережила дитина, можуть відбитися навіть на її дорослому житті. На жаль, суддя цього не розуміє, тому, мабуть, і виніс таке рішення. Чим керувався суддя, я не знаю. Але таке було. Я можу це підтвердити. Чесно кажучи, для мене не буде здивуванням, якщо підсудний понесе умовне покарання і не буде сидіти в тюрмі за злочин, який вчинив. Але я дуже боюсь такого рішення судді, адже тоді безпека дітей стоїть під дуже великою загрозою», - підсумувала Тамара Бугаэць.

Коментар:

Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групи:

- Такі кримінальні справи є дуже вразливими: за оцінками кримінологів в половині випадків чоловіки відбувають покарання, не скоївши тих злочинів, за які їх засудили. Скільки було випадків, коли чоловіків засудили за зґвалтування за заявами їхніх дружин! Гучна справа музиканта Ігоря Завадського, якого обвинувачують в педофілії, є дуже сумнівною: я все більше утверджуюсь в думці, що його замовили, а для виконання замовлення використали дещо екстравагантний стиль спілкування з його учнями. Що цікаво, його просять відпустити на поруки батьки тих самих його учнів, у зґвалтуванні яких його обвинувачують… Отже, з такими справами варто бути дуже обережним і стверджувати якісь факти тільки на основі неспростовних доказів. Не маючи матеріалів справи, я не можу коментувати дії судді та інших учасників процесу, тим більше, що в період суду це може бути потрактовано як тиск на суд.

Щодо зміни запобіжного заходу, то запобіжний захід, за практикою Європейського суду з прав людини за статтею 5 Конвенції, не повинний залежати від тяжкості скоєного злочину. Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою має обиратися судом тільки тоді, коли є достатні підстави вважати, що обвинувачений втече чи він буде заважати слідству чи впливати на свідків. На жаль, наша практика інша - у нас до СІЗО запроторюють надто багато обвинувачених - з цього приводу було навіть квазіпілотне рішення Європейського суду у справі Харченка проти України від 10 лютого 2011 року, в якому від держави вимагалося змінити законодавство про попереднє ув’язнення протягом 6 місяців.

Вікторія Кобиляцька

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