Російська опозиція збирає 50-тисячний «марш»

Оргкомітет акції «марш мільйонів» подав в понеділок вранці заявку на проведення ходи і мітингу 12 червня - заявлено 50 000 учасників.

Про це повідомив у своєму мікроблозі на Twitter координатор руху Лівий Фронт, член оргкомітету акції Сергій Удальцов, передає РІА «Новости».

"Подали в Мерію повідомлення про проведення 12 червня акції Марш Мільйонів у вигляді ходи і мітингу. Збір о 14.00, початок ходи о 15.00 від Білоруського вокзалу по Тверській вулиці, і мітинг на Боровицькій пл. Кількість заявлених учасників - 50 000. Заявники ті ж, що й 6 травня ", - написав Удальцов.

Серед заявників - Удальцов, Надія Мітюшкіна, Сергій Давідіс, Ігор Бакіров, Олена Лукьянова, повідомила прес-служба Лівого фронту.

В акції планується участь різних політичних і громадських організацій, простих громадян з різних регіонів Росії, вони мають намір висловити своє ставлення до нового президента і уряду, а також представити програмний маніфест об`єднаної опозиції, йдеться в повідомленні.

Перший опозиційний "марш мільйонів" пройшов у Москві 6 травня і завершився зіткненнями з поліцією, більше 400 осіб було затримано за протиправні дії. Після цього опозиція почала влаштовувати в Москві "народні гуляння".