Експерти розповіли про перешкоду для візової лібералізації

Відкладення ухвалення закону про документи, що ідентифікують особу, загрожує виконанню першої фази Плану дій з візової лібералізації до кінця 2012 року.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявила керівник проектів громадської ініціативи “Європа без бар`єрів” Мар`яна Кузьо.

“Саме відсутність цього закону є перепоною на шляху для переходу України до другої імплементаційної фази”, - сказала вона. М.Кузьо нагадала, що в парламенті було зареєстровано 3 законопроекти, однак до порядку денного був включений лише один законопроект. В той же час М.Кузьо наголосила, що 22 травня цього року за наполяганням лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова розгляд відповідного законопроекту був відкладений.

В свою чергу науковий директор Інституту Євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко зауважив, що законопроект “Про документи України, що посвідчують особу, дають право на в`їзд в Україну та виїзд з України”, який парламент має розглянути, є кращим за попередні ініціативи. В той же час, наголосив він, всі запевнення влади, що питання з паспортами буде вирішено дуже швидко виявилося ілюзією. О.Сушко наголосив, що завадою цьому стали бізнес-інтереси низки груп, наближених до влади і які зацікавлені у випуску ідентифікаційних документів. “Тому і тривала боротьба за те, хто і в який спосіб виконуватиме ці замовлення”, - сказав О.Сушко. Експерт нагадав, що саме через це минулого року і був заветований законопроект про біометричні паспорти, який носив лобістський характер. За словами О.Сушка, якщо відповідний закон про паспорти не буде ухвалений до кінця цієї сесії, то під час виборчої кампанії він тим більше нікому буде не потрібен.

Позитивом законопроекту О.Сушко назвав відмову від двох паралельних паспортних систем - внутрішнього та закордонного паспортів.

У свою чергу заступник голови правління Центру політико-правових реформ Віктор Тимощук зауважив, що законопроект потребує суттєвого доопрацювання, яке можна було б здійснити під час його доопрацюванням між першим та другим читанням. Зокрема, зауважив він, потрібно внести положення, яке регулює внесення відомостей про місце проживання особи, з тим, щоб громадяни не були змушені регулярно звертатися до органів влади про довідки з цього приводу.

В.Тимощук також зазначив, що варто уточнити повноваження органів, що видають документи, які засвідчують особу і надати більше прав органам місцевого самоврядування.