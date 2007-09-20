У Луганську проживають 435 “довгожителів” і 65 тис. “двійників”

За числом довгожителів Луганськ може претендувати на книгу рекордів Гіннесса - згідно з виборчими списками тут проживають 435 виборців віком старше 100 років. Про це під час прес-конференції, яка відбулася сьогодні у Незалежному громадському прес-центрі Луганського прес-клубу заявив заступник керівника регіонального виборчого штабу блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав СЕРПОКРИЛОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, серед 435 довгожителів-виборців є рекордсмени, яким виповнилося по 114 та 122 роки. Крім того, зазначив він, “п’ятдесят сім 108-річних виборців дивним чином народилися в один день – 31 грудня 1899 року і проживають у виборчих округах №102 та №103”.

За словами В.СЕРПОКРИЛОВА, ці факти було виявлено регіональним штабом блоку НУ-НС у ході реалізації проекту «Фантом – перевірки виборчих списків».

Окрім “виборчих довгожителів”, повідомив В.СЕРПОКРИЛОВ, виявлено також понад 65 тис. “двійників”. У регіональному штабі НУ-НС вважають, що це не випадковість, а спеціальна підготовка до фальсифікації виборів.

За інформацією уповноваженого НУ-НС у ВО №103 Ольги МИХАЙЛЮК, у виборчих округах №102 та №103 повністю зникла інформація по 40 виборчих дільницях. Окрім того, по області постерігається тенденція до збільшення кількості дільниць - на сьогодні кількість спеціальних дільниць збільшено на 4, а звичайних - на 5, зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня прес-служба одного з лідерів БЮТ Миколи ТОМЕНКА поінформувала, що представники БЮТ у місті Маріуполі виявили, що варіант списку виборців, який направляється на затвердження до Центральної виборчої комісії, містить велику кількість людей з майже однаковими прізвищами, іменами, по батькові, адресами та навіть датами народження. На думку експертів у сфері виборчого права, якщо проаналізувати той варіант документу, який може бути направлений до ЦВК, то йдеться, щонайменше, про 19 тисяч „псевдоосіб”.

Крім того, як повідомила сьогодні, 19 вересня, прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО, згідно з повідомленнями, отриманими від громадян по телефону довіри, СБУ встановила, що в Харкові до списків виборців включено понад 2 тис. осіб віком старше 107 років.