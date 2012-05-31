Адвокати засуджених «ніжинських робінгудів» готують апеляцію

Адвокати групи молодих людей з Ніжина, які боролися з наркоторгівлею і були засуджені до 7-12 років ув`язнення, готують апеляцію на вирок суду.

Про це повідомила УНІАН захисник керівника групи Владислава Поповича Катерина Нікітюк.

"Апеляція частково готова, але поки ще ми не отримали копії вироків. Ймовірніше, апеляційна скарга буде подана наступного тижня", - сказала вона.

Адвокат пояснила, що захист оскаржуватиме дії судді, який відмовив у колегіальному розгляді справи, а також порушив право на захист.

Водночас, К.Нікітюк висловила сумнів у тому, що апеляційний суд змінить вирок чи направить справу на дорозслідування.

"Швидше за все, апеляційний суд залишить вирок у силі, адже суддя не пішов би на порушення, якби не був упевнений у своїй безкарності", - сказала захисник.

Як повідомляв УНІАН, Деснянський райсуд Чернігова 29 травня оголосив вирок у кримінальній справі стосовно шести осіб, які боролися з розповсюдженням наркотиків у Ніжині і яких журналісти назвали "ніжинськими робінгудами".

«На підставі матеріалів кримінальної справи судом постановлено вирок, за яким винних засуджено на строки від 7 до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. При визначенні термінів покарання враховувалися попередні судимості, а також їхнє ставлення до скоєного», - сказано у повідомленні прокуратури Чернігівської області.

Згідно з матеріалами слідства, члени організованої злочинної групи, до складу якої входили троє неодноразово судимих за тяжкі злочини громадян, протягом 2009-2010 років здійснювали озброєні напади та силовий захват жителів Ніжина та області, завдавали їм тілесних ушкоджень, у тому числі із застосуванням вогнепальної зброї, вимагали гроші.

Кримінальна справа була порушена у квітні 2010 року, розслідувалася УМВС України у Чернігівській області і направлена до суду з обвинувальним висновком у вересні 2010 року.

Разом з тим, підсудні на чолі із В.Поповичем наголошують, що вони боролися з розповсюдженням наркотиків у Ніжині. Колишні спортсмени затримували наркоділків, вивозили за місто, били їх, вимагаючи зізнань, які записували на відео. За повідомленнями ЗМІ, їхня діяльність на кілька місяців паралізувала у Ніжині функціонування мережі розповсюдження наркотиків.