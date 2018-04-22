Шостка посилає SOS (фоторепортаж)

Уже два тижні триває безстрокова акція голодування мешканців м. Шостка Сумської області біля Генеральної прокуратури України. Люди протестують проти тортурів і побиттів у місцевій міліції. Матері дітей, засуджених за вбивства, заявляють, що зізнання з їхніх дітей місцеві міліціонери вибивали силою, і вимагають переглянути звинувачення. До них почали приєднуватися і мешканці інших регіонів України, які заявляють, що також зіштовхуються з міліцейським свавіллям у своїх регіонах. Якщо влада не зупинить акти насильства місцевих міліціонерів, жителі Шостки в знак протесту планують вчинити самоспалення.

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