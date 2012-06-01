Facebook заблокував акаунти відомих українських журналістів

Жодних пояснень від адміністрації соціальної мережі поки не надходило.

Соціальна мережа Facebook заблокувала акаунти журналістів Вахтанга Кіпіані, Тетяни Даниленко та Романа Шрайка.

Про це на своїй сторінці Facebook написав Юрій Стець.

«Help!!! Це просто пісець. Заблоковано акаунти Даниленко, Шрайка і Кіпіані. Формулювання: ТАКИХ ЛЮДЕЙ НЕ ІСНУЄ!!!!», - написав він.

Також акаунт заблокований у журналіста "Української правди" Сергія Лещенка.

За його словами, жодних пояснень від адміністрації сайту поки не надходило.

У мережі жваво обговорюють цю ситуацію. Деякі юзери припускають, що це "масова атака кнопкодавів на цих особистостей", зазначає Українська правда.

За годину Facebook розблокував акаунти Кіпіані, Даниленко та Лещенка. Жодних пояснень чи повідомлень власники сторінок від адміністрації не отримали.

Сергій Лещенко, щоб його акаунт розблоковували, прислав адміністрації соцмережі скан свого паспорта.