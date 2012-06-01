Кількість протестів у березні побила рекорд з 2009 року

Соціологи у березні цього року зафіксували рекордну кількість протестів з 2009 року.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН керівник проекту моніторингу Центру дослідження суспільства Володимир Іщенко за результатами дослідження, проведеного в рамках всеукраїнської ініціативи "За мирний протест!".

"Після спаду протестної активності в січні 2012 року та особливо у лютому внаслідок репресій проти чорнобильців, у березні стався справжній сплеск протестів. Зафіксовано 317 протестних подій, що є абсолютним місячним рекордом від початку нашого моніторингу з 2009 року", - сказав В.Іщенко.

За його словами, найбільшою протестна активність була у Києві та Київській області (417 протестів), у Харківській області (191), в Криму та Севастополі (160), в Донецькій (155) та Львівській областях (146).

В.Іщенко зазначив, що найбільшу частку серед протестних подій становлять соціально-економічні протести. "У минулому році 60% всіх протестів порушували соціально-економічні питання, і лише по 25% - ідеологічні та політичні, а 17% - питання захисту прав громадян", - уточнив він.

Соціолог додав, що політичні партії лише незначним чином збільшили свою протестну активність порівняно з минулим роком. "На початку 2012 року політичні партії брали участь у 36% протестних подій, у минулому році ця частка становила 34%. При цьому суттєво зменшилася частка участі громадських організацій - впала з 29% до 20%", - зазначив В.Іщенко.

За його словами, як і раніше, найменшу увагу політичні партії приділяють соціально-економічним питанням, а найбільше - ідеологічним та політичним. "Незважаючи на активізацію центристської політичної опозиції, радикальні партії мають непропорційно високу частку у протестній активності порівняно з їх електоральною підтримкою, і ця активність продовжує зростати. Близько половини - 47% - протестних подій на початку 2012 року проходили за участю партій крайньо правого сектору, насамперед, ВО "Свобода"", - додав соціолог.

В.Іщенко підкреслив, що 78% протестів мали мирний, конвенційний характер. "Однак на початку 2012 року протести стали більш радикальними - 17% протестів мали конфронтаційну тактику, а 6% - насильницьку - із завданням безпосередньої шкоди людям або майну. В той час як у 2011 році конфронтаційними та насильницькими були, відповідно, 14% і 4% акцій", - повідомив В.Іщенко.