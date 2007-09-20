За останні 10 років при спробах дістатися ЄС загинули 10 тис. нелегалів
Дані Єврокомісії
За оцінками Єврокомісії за останні 10 років загинуло більш як 10 тисяч нелегальних мігрантів, що намагалися дістатися країн ЄС з країн Африки.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, такі дані озвучив сьогодні на прес-конференції представник Єврокомісії Фрізо РОСКАМ ЕББІНГ
“У нас є лише оціночні дані. За деякими оцінками, більше 10 тис. осіб загинули за останні 10 років”, - сказав він.
За його словами, 4 тис. нелегальних мігрантів загинули, намагаючись потрапити до Канарських островів.
“Але йдеться лише про оцінки”, - наголосив представник Єврокомісії.
Як повідомляв УНІАН, протягом кількох останніх років Євросоюз стикнувся з проблемою нелегальної міграції, переважно, вихідців з Африки, що намагаються дістатися ЄС на маленьких човнах, не прилаштованих до морських подорожей.
Цього року ЄС вирішив посилити патрулювання кордонів. Крім того, віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки, Франко ФРАТТІНІ заявив про намір представити нову стратегію міграції, відповідно до якої планується посилити співпрацю з країнами походження та країнами транзиту нелегальних мігрантів.