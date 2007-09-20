За останні 10 років при спробах дістатися ЄС загинули 10 тис. нелегалів

За оцінками Єврокомісії за останні 10 років загинуло більш як 10 тисяч нелегальних мігрантів, що намагалися дістатися країн ЄС з країн Африки.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, такі дані озвучив сьогодні на прес-конференції представник Єврокомісії Фрізо РОСКАМ ЕББІНГ

“У нас є лише оціночні дані. За деякими оцінками, більше 10 тис. осіб загинули за останні 10 років”, - сказав він.

За його словами, 4 тис. нелегальних мігрантів загинули, намагаючись потрапити до Канарських островів.

“Але йдеться лише про оцінки”, - наголосив представник Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, протягом кількох останніх років Євросоюз стикнувся з проблемою нелегальної міграції, переважно, вихідців з Африки, що намагаються дістатися ЄС на маленьких човнах, не прилаштованих до морських подорожей.

Цього року ЄС вирішив посилити патрулювання кордонів. Крім того, віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки, Франко ФРАТТІНІ заявив про намір представити нову стратегію міграції, відповідно до якої планується посилити співпрацю з країнами походження та країнами транзиту нелегальних мігрантів.