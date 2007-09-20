Кабмін хоче підписати угоду з Італією про захист прав українських мігрантів

Уряд України має намір підписати угоду з Італією про захист прав українських трудових мігрантів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві в рамках II Всеукраїнського форуму «Збереження і розвиток трудового потенціалу України» повідомив міністр економіки Анатолій КІНАХ.

Він також сказав, що подібна угода вже підписана з Португалією, а в майбутньому планується підписання аналогічних документів, зокрема, з ФРН, Іспанією і Росією.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Економічної ради СНД 14 вересня в Москві було схвалено Проект конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей із держав - учасників СНД. Це питання буде винесене на розгляд саміту глав держав СНД у жовтні.